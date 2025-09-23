Trump en la ONU: exige a Europa dejar de comprar gas y petróleo a Rusia para detener la guerra

  • EFE
Trump en la ONU: exige a Europa dejar de comprar gas y petróleo a Rusia para detener la guerra

(AP Photo/Evan Vucci)

Naciones Unida.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes a los países europeos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra en Ucrania y dejar de «financiar una guerra contra ellos mismos».

«No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso», declaró.

«Piénsenlo están financiando la guerra contra ellos mismos», añadió.

El mandatario calificó de «inexcusable» el comportamiento de países miembros de la OTAN que no han dejado de importar productos y energía de Rusia, algo que no lo «hizo nada feliz» cuando lo descubrió hace dos semanas, dijo.

«Europa tiene que esforzarse más. (…) Tienen que dejar de comprar energía rusa de inmediato. De lo contrario, todos estamos perdiendo el tiempo. Así que estoy listo para hablar de esto. Lo vamos a discutir hoy con todas las naciones europeas aquí reunidas», adelantó.

Advirtió que «en caso de que Rusia no esté preparada para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy fuerte de poderosos aranceles, que, creo, detendrían el derramamiento de sangre muy rápidamente».

produccion de petroleo canada

Sin embargo, señaló que para que estas sanciones sean efectivas, todas las naciones europeas «tendrían que sumarse y adoptar exactamente las mismas medidas».

Trump ya había expresado su posición en una carta enviada hace dos semanas a los miembros de la Alianza Atlántica, en la que dijo que no impondría nuevas sanciones a Moscú mientras algunos aliados continúen adquiriendo crudo ruso.

De la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia -ambos con Gobiernos cercanos a Trump – siguen importando petróleo ruso, aunque la mayoría de países europeos dejaron de hacerlo tras estallar la invasión rusa de Ucrania en 2022. En el seno de la OTAN, Turquía sigue comprando energía a Rusia y actúa como intermediario en el camino de esas compras a Europa, según datos consultoras.

Tanto Estados Unidos como los países europeos mantienen severas sanciones financieras y comerciales contra Rusia, las cuales han impactado su economía, aunque no han logrado detener la guerra.

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania y recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

Así transcurre la apertura de la 80.ª Asamblea General de la ONU
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Trump en la ONU: exige a Europa dejar de comprar gas y petróleo a Rusia para detener la guerra
Trump en la ONU: exige a Europa dejar de comprar gas y petróleo a Rusia para detener la guerra
23 septiembre, 2025
 Trump quiere que Europa sea el escenario de su “guerra cultural”, según estudio del ECFR
 Trump quiere que Europa sea el escenario de su “guerra cultural”, según estudio del ECFR
23 septiembre, 2025
TMEC: llamado a la vigilancia y a cercanía con EUA
TMEC: llamado a la vigilancia y a cercanía con EUA
23 septiembre, 2025
Ruto celebra los logros de la misión de Haití pero lamenta la “inaceptable” falta de apoyo
Ruto celebra los logros de la misión de Haití pero lamenta la “inaceptable” falta de apoyo
22 septiembre, 2025
Más de 400 artistas de Hollywood hacen llamado a defender la libertad de expresión en EEUU 
Más de 400 artistas de Hollywood hacen llamado a defender la libertad de expresión en EEUU 
22 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo