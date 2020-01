Trump impondrá “poderosas” sanciones Irán tras los ataques

El presidente estadounidense, Donald Trump, optó ayer, miércoles, por la contención militar en su respuesta a los ataques de Irán contra dos bases en Irak al prometer nuevas y “poderosas” sanciones contra Teherán, a la vez que apuesta por renegociar el pacto nuclear.

“EE.UU. inmediatamente impondrá sanciones adicionales contra el régimen iraní. Estas sanciones poderosas estarán en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento”, dijo Trump en su declaración a la nación desde la Casa Blanca, rodeado por el alto mando militar, un día después del ataque iraní contra dos bases donde había tropas estadounidenses en Irak. No están claros los objetivos de estas sanciones económicas, dada la magnitud y amplitud de las que se encuentran ya en vigor tras sucesivas rondas en los últimos dos años, y que han provocado una aguda crisis en Irán.

En su esperado mensaje, el mandatario se mostró más conciliador de lo habitual con la República Islámica, después de la escalada de las tensiones en los últimos días que había hecho temer un conflicto abierto entre Washington y Teherán tras al asesinato del general iraní Qasem Soleimaní en un ataque aéreo estadounidense el 3 de enero cerca del aeropuerto de Bagdad.

Trump describió a Soleimaní como el responsable de algunas de “las mayores atrocidades” en Oriente Medio y de “alimentar sangrientas guerras civiles” en la región, así como de “horrendos” ataques a tropas estadounidenses en Irak. Irán había prometido venganza y represalias, pero el hecho de que el ataque iraní buscase deliberadamente no causar víctimas, como apuntan los analistas, fue interpretado en EE.UU. como una señal de contención. El mandatario remarcó que no hubo “bajas mortales”, ni de estadounidenses ni de iraquíes, y que los daños materiales fueron “mínimos” En este sentido, Trump indicó que, tras el lanzamiento de los misiles, “Irán parece estar retirándose, lo cual es algo bueno para todas las partes interesadas y algo muy bueno para el mundo”.

Las palabras del mandatario estadounidense coincidieron con el tono expresado por el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, y apuntaron a la voluntad de enfriamiento de la crisis por ambas partes.