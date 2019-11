Trump insiste informante del caso de Ucrania dé la cara

El presidente EE.UU., Donald Trump, insistió ayer, domingo, en que el informante anónimo que destapó el contenido de una llamada a Ucrania, que ha desencadenado una investigación de juicio político contra él, dé la cara, mientras que un abogado del denunciante dijo que está dispuesto a responder a los republicanos.

“El Informante se equivocó tanto, que ÉL debe dar un paso adelante. Los Medios de Comunicación Falsos saben quién es pero, siendo una rama del Partido Demócrata, no quieren desvelarlo porque habría que pagar un infierno. ¡Desvelen al Informante y acaben con la Farsa del ‘Impeachment’ (juicio político)!”, tuiteó Trump. Un supuesto informante de la CIA fue quien dio la voz de alarma en agosto por el contenido de una llamada telefónica el 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que el estadounidense presionó al mandatario de Ucrania para investigar a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en el país del este de Europa. Las filtraciones sobre esa llamada hicieron que en septiembre la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara el inicio de una investigación para abrir un posible juicio político contra Trump.

En otro tuit, el presidente de EE.UU. aseguró que muchos escucharon la conversación con Zelenski y no vieron ningún problema. “Mucha gente escuchó mi llamada telefónica con el Presidente Ucraniano mientras se desarrollaba. Nunca oí ninguna queja. El motivo es que fue totalmente adecuada (la llamada), yo digo que perfecta. Los Republicanos nunca han estado más unidos”, dijo.