Trump insiste que demócratas buscan “golpe contra pueblo”

La guerra entre la Casa Blanca y el Congreso se caldeó ayer aún más con las acusaciones del presidente EU, Donald Trump, de que los demócratas buscan un “golpe” contra su Gobierno con la apertura de un juicio político, que calificó como “el mayor fraude en la historia”. “Esto es un delito fraudulento contra el pueblo de EE.UU.”, aseguró Trump, en tono beligerante, en una rueda de prensa con motivo de la visita de su homólogo finlandés, Sauli Niinistö. “Es el mayor fraude en la historia”, remarcó.

La comparecencia del mandatario en la Casa Blanca estuvo repleta de ataques a los “corruptos” medios de comunicación, mientras que Niinistö trataba de mantenerse estoicamente en silencio.

En uno de los intercambios con los periodistas, Trump llegó a exigir a un reportero que dejase de preguntarle a él y que lo hiciese al presidente finlandés. Anteriormente, el mandatario se había quejado en un tuit de la actuación de los demócratas- “A medida que me entero de más cosas cada día, estoy llegando a la conclusión de que lo que está en marcha no es un juicio político, es un GOLPE”, se quejó.

Los líderes demócratas del Congreso reiteraron su intención de avanzar con celeridad en la apertura de un proceso de destitución dada la gravedad de las acusaciones y criticaron las maniobras del secretario de Estado, Mike Pompeo, para intentar obstruir la investigación. “Queremos dejar muy claro que cualquier esfuerzo del secretario, del presidente o de cualquier otra persona para interferir con la capacidad del Congreso de llamar a testigos relevantes, se considerará como evidencia de obstrucción de las funciones legales del Congreso”, dijo esta mañana Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, uno de los que lideran la investigación.

Pompeo anunció que los funcionarios del Departamento de Estado que han sido citados por el Congreso para declarar próximamente sobre la relación del país con Ucrania no lo harán. Junto a Schiff compareció en el Capitolio Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, quien justificó la decisión de una investigación contra Trump.