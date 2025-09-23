Trump liga Tylenol a autismo

Washington. EFE.

El presidente de EEUU, Donald Trump, limitó el uso del Tylenol, la popular marca comercial de paracetamol consumida en el país, en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo, pese a críticas y advertencias del sector médico que califica el fármaco como seguro y necesario ante riesgos médicos más graves en el periodo de gestación.

Donald Trump repitió “no consuman Tylenol, no se lo den a los niños”, en la conferencia en que oficializó sus acciones contra el medicamento al que su Administración liga como causante del autismo.