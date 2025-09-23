Trump liga Tylenol a autismo

  • EFE
Trump liga Tylenol a autismo

Donald Trump

Washington. EFE.

El presidente de EEUU, Donald Trump, limitó el uso del Tylenol, la popular marca comercial de paracetamol consumida en el país, en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo, pese a críticas y advertencias del sector médico que califica el fármaco como seguro y necesario ante riesgos médicos más graves en el periodo de gestación.

Donald Trump repitió “no consuman Tylenol, no se lo den a los niños”, en la conferencia en que oficializó sus acciones contra el medicamento al que su Administración liga como causante del autismo.

Trump se burla de milicias en entrenamiento en Venezuela: «¡Una amenaza muy seria!»
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

El nuevo macartismo
El nuevo macartismo
23 septiembre, 2025
Se genera controversia con hipótesis autismo
Se genera controversia con hipótesis autismo
23 septiembre, 2025
Trump liga Tylenol a autismo
Trump liga Tylenol a autismo
23 septiembre, 2025
Jimmy Kimmel regresará al aire tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
Jimmy Kimmel regresará al aire tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
22 septiembre, 2025
Oracle asegurará el algoritmo de TikTok dentro de pacto para operar la app en EE.UU.
Oracle asegurará el algoritmo de TikTok dentro de pacto para operar la app en EE.UU.
22 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo