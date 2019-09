Trump llama a tener cuidado al acoger refugiados de Bahamas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer, lunes, que su país tiene que tener “cuidado” a la hora de acoger a refugiados que están llegando a Estados Unidos desde las Bahamas tras el paso del huracán Dorian por esas islas, porque entre ellos podría haber “gente muy mala” y pandilleros.

“Tenemos que tener mucho cuidado. Todo el mundo necesita tener una documentación completamente apropiada, porque las Bahamas han tenido algunos problemas tremendos con gente que iba a las Bahamas y que se suponía que no debían estar allí”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

“No quiero permitir que gente que se suponía que no tenía que estar en las Bahamas venga a los Estados Unidos, incluida alguna gente muy mala y algunos miembros de bandas criminales muy malas”, agregó. El argumento de cerrar la puerta a los refugiados por la posibilidad de que entre ellos pueda haber criminales es una constante para Trump, quien ya lo empleó durante su campaña electoral en 2016 para referirse a los procedentes de Siria y otros países en Oriente Medio. Sus declaraciones contradijeron las emitidas poco antes por el encargado en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), Mark Morgan.

En una rueda de prensa, Morgan se mostró abierto incluso a considerar la posibilidad de otorgar a los bahameños un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), un programa creado en 1990 por el que EE.UU. concede permisos de residencia temporales a los nacionales de países afectados por conflictos o desastres naturales.

“Esta es una misión humanitaria. Si tu vida está en riesgo y estás en las Bahamas, se te va a permitir venir a los Estados Unidos, tengas o no documentos de viaje”, subrayó Morgan.

Sin embargo, este domingo, un barco que iba a trasladar a cientos de supervivientes de Dorian a Fort Lauderdale obligó a más de 100 personas a desembarcar en la localidad bahameña de Freeport porque no tenían un visado estadounidense, informó el diario The Washington Post. La CBP atribuyó ese incidente al operador del ferry, conocido como Balearia Caribbean, y aseguró que no fue el Gobierno estadounidense quien exigió los visados.