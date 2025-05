Donald Trump dice que llamará a Putin el lunes para discutir la guerra en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente Donald Trump dijo que hablará por teléfono el lunes con el líder ruso Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales el sábado que el tema será «DETENER EL ‘BAÑO DE SANGRE'».

El presidente estadounidense dijo que también planea hablar con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y miembros de la OTAN.

«ESPEREMOS QUE SEA UN DÍA PRODUCTIVO», escribió Trump en su sitio Truth Social.

ESTA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA. La historia anterior de AP sigue a continuación.

KIEV, Ucrania (AP) — Un dron ruso atacó el sábado un autobús que evacuaba a civiles de una zona de primera línea en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, matando a nueve personas, dijeron funcionarios ucranianos, horas después de que Moscú y Kiev sostuvieron sus primeras conversaciones de paz directas en años que no lograron un alto el fuego.

Siete personas también resultaron heridas en el ataque en Bilopillia, una ciudad a unos 10 kilómetros (6 millas) de la frontera con Rusia, tres de ellas de gravedad, según el gobernador local Oleh Hryhorov y la policía nacional de Ucrania. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente el reporte. No hubo comentarios de Moscú.

Lamentó la oportunidad perdida de las conversaciones de paz del viernes, diciendo que «Ucrania ha propuesto esto durante mucho tiempo: un alto el fuego completo e incondicional para salvar vidas».

«Rusia solo conserva la capacidad de seguir matando», agregó Zelenskyy.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, dijo que estaba «horrorizado» por el ataque. «Si Putin se toma en serio la paz, Rusia debe acordar un alto el fuego completo e inmediato, como ha hecho Ucrania», escribió en X.

Un pueblo de luto

En Bilopillia, se declaró un período de luto hasta el lunes. El jefe de la comunidad local, Yurii Zarko, calificó el día como «Sábado Negro». Los heridos fueron trasladados a un hospital en Sumy, la capital regional.

El medio de comunicación local Suspilne dijo que los pasajeros del autobús estaban siendo evacuados de la ciudad cuando ocurrió el ataque. Las autoridades están trabajando para identificar a algunas de las víctimas, la mayoría de ellas mujeres de edad avanzada.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron un área de preparación militar en la región de Sumy el sábado por la mañana, a unos 50 kilómetros (31 millas) al sureste de Bilopillia, sin mencionar ningún otro ataque allí.

Según un grupo de expertos con sede en Washington, las fuerzas ucranianas han estado avanzando lentamente hacia territorio ruso en la región de Kursk, justo al norte de Bilopillia. El Instituto para el Estudio de la Guerra dijo la semana pasada que las tropas ucranianas habían avanzado hacia el sur de la aldea fronteriza rusa de Tyotkino.

Rusia dijo el mes pasado que sus fuerzas habían recuperado por completo la región de Kursk, casi nueve meses después de que una incursión relámpago de Kiev capturó más de 100 asentamientos allí y prometió darle a Ucrania una moneda de cambio en posibles negociaciones con el Kremlin. Las autoridades ucranianas afirmaron que los combates en Kursk continúan.

Los bombardeos, drones y ataques aéreos rusos mataron al menos a otros cinco civiles el viernes y durante la noche en las regiones ucranianas de Donetsk, Járkov y Jersón, según funcionarios locales.

Durante la noche, las fuerzas rusas también lanzaron 62 drones, informó la fuerza aérea de Ucrania. Dijo que 36 de los aviones no tripulados fueron derribados y seis más se desviaron de su curso, probablemente debido a interferencias electrónicas.

¿Impacto en los esfuerzos de paz?

De izquierda a derecha, el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Albania, Edi Rama, asisten a una reunión plenaria al comienzo de una cumbre en la que los líderes de 47 países y organizaciones europeas discutirán los estándares de seguridad, defensa y democracia, en Tirana, Albania, el viernes 16 de mayo de 2025. (Leon Neal/Pool vía AP)

Funcionarios rusos y ucranianos se reunieron el viernes en Estambul en un intento por alcanzar un alto el fuego temporal, pero las conversaciones terminaron después de menos de dos horas sin ningún avance. Fue el primer diálogo cara a cara entre las dos partes desde las primeras semanas de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022.

Las esperanzas de un avance se desvanecieron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazara la oferta de Zelenskyy de reunirse cara a cara en Turquía. La ausencia de Putin se produjo días después de que él mismo propusiera negociaciones en Estambul «sin condiciones previas», como alternativa al alto el fuego «total e incondicional» instado por Ucrania y sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos.

Si bien ambas partes acordaron un gran intercambio de prisioneros, se mantuvieron muy alejadas en cuanto a las condiciones clave para poner fin a los combates.

Una de esas condiciones para Ucrania, respaldada por sus aliados occidentales, es un alto el fuego temporal como primer paso hacia una solución pacífica. El Kremlin se ha opuesto a esa tregua, que sigue siendo difícil de alcanzar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la izquierda, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, asisten a una cumbre en la que los líderes de 47 países y organizaciones europeas discutirán los estándares de seguridad, defensa y democracia, en Tirana, Albania, el viernes 16 de mayo de 2025. (Leon Neal/Pool vía AP)

Zelenskyy dijo que había discutido el resultado de las conversaciones de Estambul con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de Francia, Alemania, Gran Bretaña y Polonia. En una publicación en X desde una reunión de líderes europeos en Albania el viernes, instó a «sanciones duras» contra Moscú si rechaza «un alto el fuego completo e incondicional y el fin de los asesinatos».

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, habla con periodistas, en Estambul, Turquía, el viernes 16 de mayo de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Kiev y Moscú acordaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra cada uno, según los jefes de ambas delegaciones, en lo que sería su mayor intercambio de este tipo. El jefe de inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, dijo en la televisión ucraniana el sábado que el intercambio podría ocurrir tan pronto como la próxima semana.

Las partes también discutieron un alto el fuego y una reunión entre sus jefes de Estado, según el jefe delegado ucraniano, el ministro de Defensa Rustem Umerov.

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, asesor del presidente Vladimir Putin, dijo que ambas partes también acordaron proporcionarse mutuamente propuestas detalladas de alto el fuego, y Ucrania solicitó la reunión de jefes de Estado, que Rusia tomó en consideración.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dejó abierta el sábado la posibilidad de que Putin mantenga conversaciones con Zelenskyy, siempre que el intercambio de prisioneros acordado siga adelante y si las delegaciones rusa y ucraniana llegan a nuevos «acuerdos» no especificados.

Peskov también dijo a los periodistas que Moscú presentará a Ucrania una lista de condiciones para un alto el fuego, pero no dio un plazo, ni dijo qué debe suceder antes de que Zelenskyy y Putin puedan reunirse.

Respaldo europeo

En Tirana, Albania, Zelenskyy se reunió con líderes de 47 países europeos para discutir los estándares de seguridad, defensa y democracia en el contexto de la guerra, incluidos el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer y el primer ministro polaco Donald Tusk.

«La presión sobre Rusia debe mantenerse hasta que Rusia esté lista para poner fin a la guerra», dijo Zelenskyy en X.

Macron acusó el sábado en Tirana a Putin de «cinismo» y dijo que Rusia no ha «respetado» las propuestas de alto el fuego respaldadas por Estados Unidos y otras naciones occidentales.

El presidente francés reiteró que una «coalición de los dispuestos» europea está lista para dar garantías de seguridad a Ucrania y «presionar a Rusia», algo que dijo que esperaba que Trump apoyara.

«Frente al cinismo del presidente Putin, creo que (…) de hecho, estoy seguro de que el presidente Trump, preocupado por la credibilidad de los Estados Unidos de América, reaccionará», dijo.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd