Trump ordena revisar 55 millones de visas: cómo podría afectar a los dominicanos 

La advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revisión de más de 55 millones de personas con visas vigentes por posibles violaciones migratorias podría tener un fuerte impacto en la comunidad dominicana en ese país.

El consultor migratorio Juan Salvador explicó a Hoy que este tipo de controles no son nuevos, ya que el Departamento de Estado revisa constantemente los visados, pero esta vez la magnitud es mayor y que «si este plan se ejecuta como se ha planteado, es muy probable que veamos consecuencias significativas de visados cancelados masivamente«.

«Primero, esto no es algo nuevo. El departamento de estado siempre corre revisiones constantes a los visados. La diferencia es que ahora se ha anunciado y que probablemente la cifra para revisión, es mayor o masiva pero definitivamente no es nada nuevo», señaló.

De acuerdo con Salvador, la medida podría derivar en una cancelación masiva de visas, incluso de personas que no han cometido infracciones migratorias, pero cuyos trámites fueron gestionados a través de oficinas o intermediarios detectados como fraudulentos.

«En el pasado hemos visto como la embajada ha tomado acciones serias sobre estos temas y una de las peores consecuencias que veremos es la cancelación de visados de personas que NO cometieron ninguna infracción pero que sus vidas fueron tramitadas a través de personas o de oficinas que sean identificaron como fraudulentas», subrayó Salvador.

El experto recordó que República Dominicana, pese a mantener una buena relación con Estados Unidos, se encuentra entre los países con mayor incidencia de fraude migratorio en solicitudes de visas y residencias, lo que incrementa la vulnerabilidad de los dominicanos ante este tipo de procesos.

