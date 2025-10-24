Trump pone fin a las negociaciones comerciales con Canadá por los aranceles

El presidente Donald Trump anunció el fin de «todas las negociaciones comerciales» con Canadá debido a un anuncio televisivo patrocinado por una de sus provincias que utilizaba las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles estadounidenses, lo que llevó al líder de la provincia a retirarlo posteriormente.

La publicación en las redes sociales de Trump el jueves por la noche intensificó las tensiones con el vecino del norte de Estados Unidos después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunciara que planea duplicar las exportaciones de su país a países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles de Trump. Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que la reacción de Trump fue la culminación de la larga y contenida frustración del gobierno sobre la estrategia de Canadá en las negociaciones comerciales.

Más tarde el viernes, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, cuya provincia patrocinó el anuncio, anunció que sería retirado.

Ford declaró, tras hablar con el primer ministro Mark Carney, que decidió pausar la campaña publicitaria a partir del lunes para que se puedan reanudar las negociaciones comerciales. Ford dijo que habían logrado su objetivo, habiendo llegado al público estadounidense en los niveles más altos.

“Nuestra intención siempre fue iniciar un diálogo sobre el tipo de economía que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas”, dijo Ford. “Hemos logrado nuestro objetivo, llegando al público estadounidense al más alto nivel”.

El presidente estadounidense alegó que el anuncio tergiversaba la postura de Reagan, quien ha ejercido dos mandatos y sigue siendo una figura muy querida en el Partido Republicano, y que su objetivo era influir en la Corte Suprema de Estados Unidos antes de una audiencia programada para el próximo mes que podría decidir si Trump tiene la facultad de imponer sus amplios aranceles, un elemento clave de su estrategia económica. Trump está tan involucrado en el caso que ha dicho que le gustaría asistir a los argumentos orales.