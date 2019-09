Trump retrasa alza aranceles China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer que retrasa del 1 al 15 de octubre la subida del 25 al 30 % a importaciones chinas por valor de US 250,000 millones como gesto hacia Pekín por el 70 aniversario de la fundación de la República Popular. “Debido al hecho de que la República Popular China celebrará su 70 aniversario el 1 de octubre, hemos acordado, como gesto de buena voluntad, retrasar la subida de aranceles a bienes por valor de 250,000 millones (del 25 al 30 %), del 1 al 15 de octubre”, anunció Trump.

Trump dijo que fue el viceprimer ministro y líder negociador de China, Liu He, quien le pidió que retrasara la aplicación. Para el 15 de octubre, EEUU y China habrán mantenido su decimotercera ronda de negociaciones económicas y comerciales, programada para principios de mes.

El 1 de septiembre tuvo lugar el último episodio de la guerra comercial que enfrenta a EU y Pekín con la entrada en vigor de la subida de 10 a 15 % sobre importaciones chinas por valor US 112,000 millones. Está previsto el 15 de diciembre se aplique esa misma subida al resto de importaciones grabadas al 10 %, hasta alcanzar US 300,000 millones al 15 %.