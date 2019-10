Trump se aleja ataque Turquía

El presidente estadounidense, Donald Trump, se desmarcó ayer, miércoles, de la ofensiva del Ejército turco contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, al afirmar que no es su problema que Turquía haya entrado en el país árabe, lo que se contradice con los esfuerzos de EE.UU. para lograr un alto el fuego.

“Si Turquía entra en Siria es entre Turquía y Siria. No es nuestro problema”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde hoy recibió a su homólogo italiano, Sergio Mattarella.

En ese sentido, el mandatario defendió la retirada de las tropas de EE.UU. del territorio sirio- “No somos un agente policial. Ya es hora de que nos vayamos a casa”, subrayó. Minutos después, en una segunda rueda de prensa, Trump volvió a hacer referencia a las fuerzas estadounidenses en esa región.

“Estoy complacido de informar de que en Siria, Turquía, la frontera, solo tenemos 28 soldados, no 50. Pensábamos que eran 50 (…). Se marcharon hace tiempo. Todos los soldados estadounidenses están lejos del lugar”, apuntó. Trump hizo estas declaraciones horas antes de que el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajaran a Turquía para promover un alto el fuego. “Queremos ver guerras finalizadas”, señaló Trump, para quien “los kurdos están mucho más seguros ahora.