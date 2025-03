Trump se opone Elon Musk acceda a plan guerra China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, negaron categóricamente ayer, viernes, que vayan a dar al magnate tecnológico Elon Musk acceso a planes de guerra secretos con China.

El diario The New York Times (NYT) indicó el jueves por la noche que el Pentágono iba a informar este viernes a Musk sobre los planes militares de Washington en un eventual conflicto bélico con China. El Times citaba a dos funcionarios estadounidenses que confirmaron la reunión que Musk iba a tener hoy en el Pentágono para acceder a planes de guerra contra China.

Detallaba además que la sesión informativa iba a incluir unas 20 o 30 diapositivas sobre cómo Estados Unidos afrontaría tal conflicto, incluyendo posibles objetivos militares que podrían ser presentados a Trump para eventuales ataques.

En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval, Trump y Hegseth confirmaron que Musk estuvo por la mañana en el Pentágono, aunque negaron que se le transmitiera información sobre China.

“Lo recibimos hoy en el Pentágono para hablar sobre DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que Musk lidera) e innovación; fue una gran conversación informal”, aseguró el secretario de Defensa. Según Hegseth, el artículo del Times “pretendía perjudicar la relación entre el Pentágono y Elon». Hegseth quiso además aclarar que “no hay planes de guerra, no hay planes de guerra contra China, no existen planes secretos de guerra». “Esto no es lo que hacemos en el Pentágono”, añadió. Trump, por su parte, enfatizó que Musk estuvo en el Pentágono para hablar sobre “gastos” y DOGE.