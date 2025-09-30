Trump sobre despliegue de tropas: «Estamos sufriendo una invasión interna»

En un encuentro sin precedentes con los más altos mandos militares de Estados Unidos, el presidente Donald Trump justificó su polémico despliegue de tropas en ciudades del país por lo que, dijo, es una «invasión interior» de extranjeros.

Los altos mandos escucharon en silencio mientras el presidente hablaba largo y tendido sobre tales «enemigos», dando a entender que continuará con su controvertida política de utilizar al ejército para hacer cumplir la ley.

Habló de «una guerra desde dentro» en referencia a su percepción de los índices de criminalidad en ciudades como San Francisco, Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

Culpó a lo que él denominó como «demócratas radicales de izquierda» por convertir a estas ciudades en «lugares muy inseguros».

Sus comentarios se producen tras el anuncio durante el fin de semana de que se desplegarían tropas en Portland, Oregón, aunque el gobierno del estado ha presentado un recurso legal para intentar impedir que el despliegue se lleve a cabo.

«Solo en las últimas décadas los políticos llegaron a creer que nuestra labor consiste en vigilar los confines de Kenia y Somalia, mientras Estados Unidos sufre una invasión interna», dijo Trump al referirse a migrantes procedentes de todo el mundo, incluidos los de América Latina.

«Estamos sufriendo una invasión interna. No es diferente a un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniforme. Al menos cuando llevan uniforme, se les puede eliminar. Estas personas no tienen uniforme. Pero estamos siendo invadidos desde dentro. Lo estamos deteniendo muy rápidamente», dijo el mandatario.

Trump insistió en su idea de que migrantes procedentes de «instituciones mentales» y pandillas de Venezuela y «de toda Sudamérica» llegaron masivamente al país.

«Después de gastar billones de dólares en defender las fronteras de países extranjeros, con su ayuda, a partir de ahora defenderemos las fronteras de nuestro país. No vamos a permitir que esto suceda. [El expresidente] Biden dejó entrar a personas de prisiones, instituciones mentales, traficantes de drogas, asesinos», aseveró.

Por ello aseguró que además de cerrar la frontera y limitar la migración, desplegó a la Guardia Nacional y fuerzas militares en ciudades como Washington DC para «limpiarlas» de la criminalidad.

«Eso también es una guerra. Es una guerra desde dentro», señaló, además de prometer más despliegues pen otras metrópolis con altos índices delictivos. «Le dije a Pete [Hegseth] que deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestro ejército, la Guardia Nacional, porque muy pronto iremos a Chicago. Es una gran ciudad con un gobernador incompetente. Un gobernador estúpido».

Los demócratas y otros críticos del uso de tropas dentro de EE.UU. han señalado que el presidente se está extralimitando en su poder con el uso de fuerzas federales, además de que esto limita las libertades de los ciudadanos.

En la reunión de este martes había cientos de altos mandos militares, entre ellos generales y almirantes desplegados por todo el mundo, quienes escucharon en silencio los mensajes de Trump y Hegseth.