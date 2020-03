Trump suspende viajes entre EEUU y Europa por un mes

El presidente Donald Trump ordenó el miércoles la suspensión de todos los viajes entre Estados Unidos y Europa por 30 días a partir del viernes en un intento de combatir la pandemia de coronavirus.

Trump hizo el anuncio durante un mensaje a la nación desde la Oficina Oval, en el que culpó a la Unión Europea por no actuar lo suficientemente rápido para combatir el nuevo coronavirus, y afirmó que los focos de infección estadounidenses fueron “plantados” por viajantes europeos.

“Al actuar con rapidez en China salvamos vidas”, dijo Trump. “Ahora debemos hacer lo mismo con Europa”. Trump indicó que las restricciones no aplicarán para el Reino Unido, y que Estados Unidos monitorearía la situación para determinar si los viajes pueden reanudarse antes de lo previsto. Trump dijo que también instruyó a las agencias a proporcionar ayuda financiera que no especificó para “trabajadores que están enfermos, en cuarentena o cuidando a otras personas debido al coronavirus” y pidió al Congreso medidas para extender la ayuda.

El presidente señaló que Estados Unidos aplazará el pago de impuestos a algunos individuos y empresas por tres meses para aminorar los impactos del brote viral. Indicó que la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa también pondrá a disposición de las empresas préstamos a intereses bajos para ayudarlos en esta situación. “No es una crisis financiera”, recalcó. “Es sólo un momento al que nos sobrepondremos juntos como nación y como planeta”. Trump también reiteró su llamado al Congreso para aprobar un recorte al impuesto sobre la nómina a fin de estimular la economía. “Estamos reuniendo todo el poder” del gobierno y el sector privado para proteger al pueblo estadounidense, dijo el mandatario.