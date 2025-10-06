Trump urge agilizar la primera fase plan de Gaza

Los Ángeles, EE.UU. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que esta semana “debería completarse” la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino, y urgió a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez… ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense cambió el tono amenazador de la mañana de ayer cuando dijo en una entrevista con la CNN que Hamás se enfrenta a la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan. En contraste, Trump dijo esta tarde que las conversaciones han sido “muy exitosas y avanzan con rapidez”, y espera que los equipos de negociadores y mediadores se reúnan de nuevo hoy lunes en Egipto para ultimar y aclarar detalles.

El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó ayer sábado a El Cairo (Egipto) para avanzar las negociaciones sobre el plan de paz antes de su implementación.

  Puedes leer: Israel y Hamás a favor de plan paz de Trump

“Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamás y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y de todos los demás países) para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Medio, como se busca desde hace tiempo”, insistió. Hamás anunció el viernes que acepta liberación de todos los rehenes.

EFE

EFE

