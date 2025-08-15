Trump y Putin cara a cara: ¿el comienzo de una nueva era diplomática?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con un firme apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson, marcando el inicio de una cumbre histórica centrada en la guerra en Ucrania.

Ambos líderes caminaron por una alfombra roja antes de intercambiar palabras breves y subir juntos a un vehículo oficial. Este encuentro representa el primer cara a cara entre Trump y Putin desde 2018, y se celebra en territorio estadounidense, en un estado que alguna vez perteneció al Imperio Ruso.

La cumbre busca explorar una posible tregua en Ucrania y discutir el futuro de la seguridad europea. Trump ha prometido “hacer todo lo que esté en su poder para detener la matanza”, mientras que Putin ha mostrado interés en relanzar las relaciones bilaterales.

¿Y Zelenski?

Aunque se había especulado sobre una reunión trilateral con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, este encuentro será exclusivamente entre Estados Unidos y Rusia. La Casa Blanca confirmó la presencia del secretario de Estado Marco Rubio y del enviado especial Steve Witkoff como parte de la delegación estadounidense.

¿Un paso hacia la paz?

Aunque las expectativas son altas, analistas advierten que cualquier acuerdo será frágil y que la situación en Europa seguirá siendo tensa. La reunión podría marcar un punto de inflexión, pero no garantiza el fin inmediato del conflicto.