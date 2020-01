TSA suspende resolución JCE sobre orden de boleta electoral

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió anoche un recurso de medida cautelar incoado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y suspendió de forma parcial los efectos de la resolución 4-2019 de la Junta Central Electoral (JCE), que establece el orden de los partidos en la boleta electoral.

El presidente del tribunal, Diómedes Villalona, indicó que la sentencia será leída de manera íntegra y con sus motivaciones el lunes a las 2:00 de la tarde.

Eduardo Jorge Prats, abogado del partido blanco, dijo que con esta medida la JCE tiene que imprimir las boleta y dar al PRD la casilla número tres, como estaba anterior a la resolución.

“El PRD no estará en el número cuatro, que la Junta dio al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), sino en el tres como era antes”, expresó Jorge Prats.

Sin embargo, Juan de la Rosa, abogado del PRSC, señaló que la decisión del juez en nada altera la resolución de la JCE, sino que sigue el mismo orden de las boletas y por tanto el lugar tres al PRSC, tanto para las elecciones municipales como para las presidenciales y congresuales.

De su lado, Juares Castillo, defensa del la Fuerza Nacional Progresista (FNP), que intervino de forma voluntaria en el proceso, dijo que la decisión solo suspende y no anula la resolución y que por tanto no altera el orden de la boleta.

Criticó la decisión, la que calificó de improcedente, ya que entiende el tribunal no tiene competencia para inmiscuirse en el asunto, ya que no había un diferendo sometido ante el TSA, sino que se le pedía lo mismo que el PRD le pidió a la JCE.

En la mañana. Se adhirieron como intervinientes voluntarios a la acción del PRD, los partidos Alianza País (AlPaís ) y Humanista Dominicano (PHD).

Como intervinientes voluntarios opuestos al PRD estuvieron el PRSC, el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Frente Amplio (FA), FNP; Quisqueyano Demócrata (PQDC), y Partido de Unidad Nacional (PUN), quienes se constituyeron en intervinientes voluntarios.

Esas seis organizaciones políticas sometieron un recurso de inadmisión de la medida cautelar y otro de incompetencia, pero ambos fueron rechazados por el juez.

Recusaciones. Más temprano el Frente Amplio, el PQDC, el BIS, y el PUN recusaron al presidente del tribunal y al pleno de la corte completa. La recusación fue conocida por el mismo pleno del TSA y rechazadas.

Los intervinientes voluntarios dijeron que despojar a un partido político de la casilla que le corresponde en la boleta, en plena campaña, incluso con las prerrogativas económicas de subsidio que establece la ley electoral a ese partido, es ilegal y arbitrario.

Agregaron que para pretender que un tribunal disponga la revocación de la resolución, los 27 partidos debieron ser citados, porque “automáticamente se mueva uno de su casilla, eso los afecta a todos”.

La resolución 34-19 objetada por el PRD fue dictada por la JCE el 10 diciembre. El órgano electoral dispuso que el orden de los partidos en la boleta para las próximas elecciones será en base a los votos obtenidos por estos en los tres niveles de elección de 2016.

El PRD, aliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclama que para la asignación de los recuadros solamente se tome en consideración los votos del nivel presidencial como en el 2010.