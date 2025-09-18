TSE aplaza procesos contra Fuerza del Pueblo y el PRM

El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó tres procesos fijando su continuación para el miércoles 1 de octubre de 2025, para comunicaciones recíprocas de documentos.

Dos de los expedientes fueron incoados contra el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y uno contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El primero corresponde al expediente TSE-01-0017-2025, un Recurso de Impugnación y Anulación del Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo”, celebrado el 3 de agosto de 2025 en Monte Plata.



En este caso, el señor Viterbo de la Cruz demandó al Partido Fuerza del Pueblo y a la Comisión Nacional Electoral organizadora del citado congreso. El proceso fue aplazado para una prórroga de la comunicación recíproca de documentos.

Los representantes legales del accionante solicitaron, además, que el Tribunal ordene al partido FP entregar copias certificadas de las actas que reflejaron los resultados de la elección, así como fotocopias de votos, boletas certificadas y el padrón electoral utilizado en los comicios. Sobre este pedimento, el pleno del TSE decidió sobreseerlo hasta que se cumpla el plazo de comunicación de documentos.

El segundo caso, también relativo al Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo”, fue incoado por el señor Félix Ludovino Aquino Frías contra el Partido Fuerza del Pueblo y la Comisión Nacional Electoral. De igual manera, se fijó para el 1 de octubre para una comunicación recíproca de documentos.

RECURSO CONTRA EL PRM

El tercer proceso corresponde al expediente TSE-01-0023-2025, un Recurso de Impugnación interpuesto contra la Resolución núm. 1-2025 de la Dirección Ejecutiva Municipal del PRM en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor.

Los recurrentes son David Ambioris Tiburcio Pérez; José Abelardo Pérez Severino; Eddy Núñez Mejía y José Manuel Javier Cruz, quienes accionaron contra la Dirección Ejecutiva Municipal del PRM y varios de sus dirigentes, entre ellos Julio Enrique Nolasco (presidente); Porfirio Escarfuller J. (secretario); Manuel de Jesús Nolasco (organización); José Peguero Sosa (primer vicepresidente); Pedro C. Payano S. (primer subsecretario); Wilkys Jiménez J. (finanzas) y Martín Sabino Reyes (secretario electoral).

El TSE, presidido por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, e integrado por los jueces titulares Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez; Rosa Pérez de García; Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, estableció el 1 de octubre como fecha común para la continuación de los tres procesos.