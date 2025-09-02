TSE archiva expediente contra Fuerza del Pueblo y cancela audiencia del caso PLD

  • Hoy
TSE archiva expediente contra Fuerza del Pueblo y cancela audiencia del caso PLD

En el expediente número TSE-01-0020-2025, correspondiente a un referimiento de hora a hora por extrema urgencia, mediante el cual se solicitaba la suspensión provisional de las resoluciones sin números emitidas los días 5 de julio y 5 de agosto de 2025 por el Tribunal Nacional Disciplinario del Partido Fuerza del Pueblo (FP), el Tribunal Superior Electoral (TSE) acogió el desistimiento presentado por la parte accionante y ordenó el archivo definitivo del expediente.

La demanda fue incoada por el señor José Socorro Peña Santana contra el Partido Fuerza del Pueblo; su Tribunal Nacional Disciplinario y la Comisión de Justicia Electoral de esa organización política.

En la audiencia previa, celebrada el 28 de agosto, el pleno del TSE rechazó la medida de instrucción presentada por el demandante, que buscaba suspender provisionalmente los efectos de las resoluciones cuestionadas, a través de la aplicación de una medida cautelarísima.

El tribunal consideró que dicha petición perseguía lo mismo que el fondo de la demanda principal, por lo que la declaró improcedente ya que, de acogerla, habría dejado al referimiento carente de objeto.

La decisión fue adoptada de manera unánime por los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del TSE, y los jueces titulares Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez; Rosa Pérez de García; Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.

De otro lado, en una Acción Constitucional de Amparo contra los efectos particulares de la resolución número 001-08-2025, emitida el 20 de agosto de 2025 por la Comisión Especial designada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en calidad de Comisión Nacional Electoral, para ejecutar la sentencia TSE/0005/2025, la Alta Corte canceló el rol como consecuencia de la incomparecencia de las partes. En este caso, el expediente es el número TSE-05-0008-2025.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

TSE archiva expediente contra Fuerza del Pueblo y cancela audiencia del caso PLD
TSE archiva expediente contra Fuerza del Pueblo y cancela audiencia del caso PLD
2 septiembre, 2025
Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE
Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE
1 septiembre, 2025
TSE aplaza expedientes de acciones contra resoluciones de la JCE y amparo contra PSJ
TSE aplaza expedientes de acciones contra resoluciones de la JCE y amparo contra PSJ
18 agosto, 2025
Partidos contra decisiones de TSE y de Junta
Partidos contra decisiones de TSE y de Junta
14 agosto, 2025
Ordenan incluir candidatura de Francisca Tapia Marte en boleta electoral de Fuerza del Pueblo
Ordenan incluir candidatura de Francisca Tapia Marte en boleta electoral de Fuerza del Pueblo
1 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

No hay verdades alternativas para la historia

No hay verdades alternativas para la historia

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Indiferencia y excusas

Indiferencia y excusas

La familia: protección en salud mental

La familia: protección en salud mental

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Comunicación y vulgaridad

Comunicación y vulgaridad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo