TSE se declara competente para conocer instancia sometida por Leonel Fernández

El Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró competente para conocer la instancia sometida por el ex presidente Leonel Fernández, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que busca prohibir que la JCE proclame como candidato ganador a Gonzalo Castillo en el nivel presidencial, hasta tanto no se le practique una auditoría técnico-forense los equipos usados en el proceso de las primarias del pasado 6 de octubre.

En ese sentido, ordenó la continuación de la audiencia invitando a las partes demandadas Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Junta Central Electoral (JCE) a presentar todas sus conclusiones con relación a la demanda.

La decisión fue tomada por unanimidad, y rechazó declarar inconstitucional el artículo 85 del reglamento contencioso electoral.

Se recuerda que, los abogados justifican el planteamiento de incompetencia en el hecho de que la petición de Fernández busca prohibir que la JCE proclame como candidato ganador a Gonzalo Castillo en el nivel presidencial, lo que a su juicio privaría a ese organismo de un derecho constitucional y legal.

“Si ustedes se abocan a conocer esta demanda, estarían volviéndole la espalda a las limitaciones que ustedes mismos se han dado, que se han impuesto para conocer de demanda de esta naturaleza”, refirió la parte demandad tras indicar que esa demanda no persigue que el PLD, por parte del demandante, haga una cosa o la otra, sino que la JCE declare al ganador del nivel presidencial.

Mientras que la defensa de Fernández defendió el derecho que tiene el TSE de conocer la instancia ante el conflicto que ha surgido entre dos miembros de un partido, en este caso del PLD. Señaló que están planteando el derecho a litigar en cualquier tribunal y el propio reglamento del alto tribunal plantea la competencia.

Señaló que aquí no se está hablando que habilita la ley en los proceso nacionales, sino de que se arbitren procesos políticos internos que están limitados por los intereses de esa organización. Agregó que la JCE no está desempeñándose en ocasión de lo que la ley le confiere en el ámbito nacional, sino de este conflicto particular que podría tener mayores consecuencias.

La barra de la defensa de Leonel Fernández la componen Manuel Fermín Cabral, Manuel Ulises Bonelly, Namphy Rodríguez, Edward Veras, Ramón Emilio Nuñez y José Gregorio Cabrera.