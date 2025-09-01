¿Tu celular no te alerta de emergencias? Guía paso a paso para activarlo 

Quizás nunca has recibido una notificación de emergencia en el móvil, pero puede que hayas escuchado de ese momento en el que todos los móviles de una zona comenzaron a sonar a la vez con una alerta urgente en pantalla.

Las alertas de emergencia en los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta indispensable para mantenernos informados y, en algunos casos, salvar vidas.

Estas notificaciones son enviadas por las autoridades competentes en situaciones de crisis, tales como desastres naturales, emergencias sanitarias o amenazas de seguridad, y permiten que los ciudadanos reciban información vital de manera rápida y efectiva.

A continuación, te explicamos como puedes activar las alertas de emergencia en dispositivos Android y Apple.

Android

Activar correctamente las alertas en Android, paso a paso:

Accede a la app de Ajustes en tu dispositivo Android. Ingresa en la sección de Seguridad y emergencias, Notificaciones o, en algunos modelos, en Aplicaciones y Notificaciones. Busca la opción Alertas de emergencia inalámbricas. Si no aparece, revisa en Ajustes avanzados o utiliza la barra de búsqueda dentro de ajustes usando los términos alerta o emergencia. Activa las siguientes configuraciones: Amenazas extremas

Amenazas graves

Mensajes de seguridad pública

Pre-alertas de Protección Civil

Alertas AMBER y Alertas de prueba (si están disponibles) Comprueba, dentro de las opciones, las preferencias de vibración y volumen para asegurar que las alertas sean siempre perceptibles.

En dispositivos con Android 11 o versiones superiores, las alertas de nivel 1 están activadas de forma predeterminada y no es posible desactivarlas manualmente

Apple

Activar correctamente las alertas en Apple, paso a paso: