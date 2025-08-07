¿Tu gato te quiere? Las razas más cariñosas (y las que prefieren estar solas)

Algunas razas de gatos son más cariñosas que otras. Incluso se sabe que algunas siguen a sus dueños por toda la casa, exigiendo atención y cariño.

Si bien cada gato es diferente, hay algunos factores que pueden hacer que un gato sea más cariñoso que otros.

Puede leer: ¡Atención viajero! Manual del turista eco-responsable

A continuación, descubramos algunas de las razas más cariñosas y cuáles razas prefieren estar solas:

Cariñosas

Gato persa

El gato persa proviene de Persia, hoy Irán, allá por el siglo XVII. Es una de las razas de gatos más cariñosas y es reconocido por su habilidad para acurrucarse.

Los gatos persas se pueden encontrar descansando en el sofá o en el regazo de su humano favorito. Este precioso y esponjoso gatito prefiere un hogar tranquilo donde tenga poco que hacer. No se considera una raza enérgica.

Gato Siamés

El gato siamés es una de las razas de gatos domésticos más antiguas. Originario de Tailandia, el nombre «siamés» proviene de la palabra «Siam», antiguo nombre del país.

El gato siamés es conocido por ser excepcionalmente sociable y hablador. Esta raza es conocida por ser cariñosa, pero tiene una tendencia destructiva cuando no se le entretiene.

Gato birmano

Los birmanos son un cruce entre un gato siamés y un gato doméstico marrón de Birmania. Se consideran muy inteligentes y son los favoritos de los amantes de los perros que están cambiando de raza.

Los birmanos son conocidos por crear fuertes vínculos con sus dueños y les encanta jugar al escondite o a buscar. No solo son juguetones y enérgicos; incluso se les puede encontrar tomando el sol cuando están cansados.

Gato Galopín

El primer Galopín fue un gato semisalvaje de aspecto angora turco blanco sólido, originario de Riverside, California. Se asemejan a la raza de gato ragdoll en tamaño y pelaje.

Esta raza sigue a su dueño a todas partes y lo saluda en la puerta con un maullido. Esta raza dócil y amigable se lleva bien con otras mascotas y niños, pero se desarrolla mejor en un hogar donde siempre hay alguien cerca para darle cariño.

Gato Maine Coon

Según los documentos de registro de la Asociación de Aficionados a los Gatos, los Maine Coon son la segunda raza más popular de Estados Unidos. El Maine Coon es una raza grande y se cree que era un gato de barco cuya función era mantener a raya a los roedores.

Los Maine Coon son extrovertidos y amigables, lo que los convierte en una excelente mascota familiar. Son cariñosos y les encanta acurrucarse junto a quienes les prestan atención, pero no son gatos de regazo. Disfrutan jugando y de cualquier cosa que implique atrapar un ratón.

Menos cariñosas

Gato Siberiano

Esta raza es originaria de Rusia. Un siberiano adulto mide entre 43 y 63 cm y pesa entre 3,6 y 7,7 kg.

Los siberianos son ideales para personas que suelen estar ocupadas durante el día, ya que se adaptan perfectamente a su entorno.

En lugar de molestarte constantemente para que les prestes atención, estos gatos prefieren estar tranquilos, y cuando deciden mantenerse activos, trepar a un árbol o una torre los mantendrá entretenidos todo el tiempo.

Debido a esta independencia, la mayoría de la gente los considera poco cariñosos con los humanos.

Gato Korat

Los korats detestan los ruidos y prefieren vivir en un hogar tranquilo en lugar de en apartamentos.

Si los crías en un entorno ruidoso, es probable que se estresen o sufran ataques de ansiedad, lo que a la larga acortará su esperanza de vida.

A menudo les gusta permanecer pasivos y esto es interpretado por muchas personas como una falta de afecto.

Gato American Wirehair

El American Wirehair es originario de Estados Unidos y muchos lo consideran la raza de gato menos cariñosa.

En lugar de exigir o mostrar afecto, esta raza prefiere dormir la siesta en un lugar soleado y cómodo, tanto dentro como fuera de casa.

En la mayoría de los casos, el American Wirehair se mantendrá tranquilo y contento incluso cuando se quede solo en casa.