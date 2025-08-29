ARIES 21/03-21/04

Encontrarás solución a viejos conflictos de interés personal lo que te abrirá toda una nueva gama de oportunidades.

TAURO 22/04-21/05

Tu imparcialidad se verá puesta a prueba con acontecimientos que tomarán lugar el día de hoy. Planteos nuevos en la pareja.

GÉMINIS 22/05-21/06

La capacidad de confiar en nuestra habilidad de tomar decisiones y ser exacto en ellas depende pura y exclusivamente de nosotros.

CÁNCER 22/06-21/07

Jornada apropiada para vencer ciertas distancias y traer sensación de bienestar al hogar. Buscarás no cometer errores pasados.

LEO 22/07-21/08

El destino te bendecirá con la suerte necesaria para un gran descubrimiento en el área emocional. Prepárate para grandes cambios.

VIRGO 22/08-21/09

Vivirás días de conquista y seducción ya que cuentas con una seguridad que atrapa a leguas. Vive y disfruta de este momento.

LIBRA 22/09-21/10

Recuerdos del pasado volverán a tu mente y esto te provocará ansiedades ya olvidadas. Vive tu presente y deja el pasado de lado.

ESCORPIO 22/10-22/11

Jornada honestamente mala para intentar todo tipo de diálogos en la pareja. Deja pasar las discusiones sin entrar en ellas.

SAGITARIO 23/11-21/12

Tu impulso para hacer cosas te será muy útil hoy. Luz verde para proyectos relacionados con el campo.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Existen personas que no responden a palabras, y con las cuales es necesario tomar medidas un poco más dramáticas.

ACUARIO 22/01-21/02

Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer.



PISCIS 22/02-21/03

Jornada de tensiones en el hogar desatadas por la carencia de diálogo con tus seres queridos. Evita discusiones innecesarias.