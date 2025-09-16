“Tú y todo lo demás”: el drama coreano que emociona al mundo desde Netflix

La plataforma Netflix ha estrenado Tú y todo lo demás, una conmovedora serie coreana que ya se perfila como uno de los títulos más destacados del año. Dirigida por Jo Young-min y escrita por Song Hye-jin, la producción narra la compleja relación entre dos mujeres que se conocen desde la infancia y se reencuentran en la adultez ante una situación límite.

La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de dramas que creció en condiciones humildes, y a Cheon Sang-yeon (interpretada por Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine proveniente de una familia acomodada. A los 42 años, Sang-yeon reaparece en la vida de Eun-jung con una petición desgarradora: que la acompañe a Suiza para terminar sus días, tras ser diagnosticada con cáncer terminal2.

Una historia de amistad, heridas y redención

La serie, titulada en inglés You and Everything Else, se desarrolla a lo largo de tres décadas, explorando los altibajos de una amistad marcada por la admiración, los celos, el resentimiento y el perdón. Con locaciones en Seúl y Suiza, la narrativa combina sensibilidad emocional con una estética visual cuidada, lo que ha captado la atención de los fanáticos del K-drama.

El elenco incluye también a Kim Gun-woo, Kim Jae-won, Seo Jung-yeon y Lee Sang-yoon, quienes aportan profundidad a los personajes secundarios y enriquecen la trama desde distintas etapas de la vida de las protagonistas2.

Dónde verla y qué esperar

La serie se estrenó el 12 de septiembre de 2025 y está disponible exclusivamente en Netflix, con una primera temporada compuesta por 15 episodios4. Para conocer más sobre la producción, puedes ver el Tú y todo lo demás | Tráiler oficial | Netflix, que ofrece una mirada intensa al conflicto emocional que atraviesan las protagonistas.

.