Tulile desmiente versión de muerte en redes sociales y dice sí se vio afectado de salud

El merenguero urbano José Manuel Rivera (conocido como Tulile) desmintió hoy desmintió las versiones puestas a circulas en las redes sociales, que calificó de mal intencionadas, en la que se dice que había fallecido.

“Hay mucha gente mal intencionada. Anda rodando un video por ahí que yo me morí; eso es mucha mentira. Y estoy haciendo este video porque yo tengo una familia”, enfatizó.

Indicó que sí se vio afectado de salud, sin embargo, ya está en su casa recuperándose. “Yo lo único es que no puedo hablar mucho porque, porque cuando hablo mucho me sofoco, porque me detectaron que tengo una infección en los pulmones y no puedo hablar mucho”.

“Ahora yo me estoy sintiendo sofocado porque estoy haciendo este video, y lo hago para desmentir lo que se está diciendo de que yo estoy muerto, no, yo estoy aquí en mi casa; eso es mucha mentira lo que se está diciendo”, agregó.

Usuarios de las redes sociales pusieron a circular una fotografía en la que se ve a Tulile ingresado en un centro de salud, en condiciones desmejoradas.