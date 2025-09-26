Túnel de Las Américas está cerrado por lluvias

  • Hoy
Túnel de Las Américas está cerrado por lluvias

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que, como medida preventiva se ha dispuesto el cierre provisional del túnel de la avenida Las Américas debido a las intensas precipitaciones que afectan al Gran Santo Domingo, provincia declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a consecuencia de una vaguada.

Esta decisión tiene como propósito resguardar la seguridad de los conductores y peatones, evitando incidentes derivados de la acumulación de agua en la infraestructura.

El MOPC, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), ha dispuesto rutas alternas y desvíos en la zona para garantizar la movilidad y minimizar los contratiempos en la circulación.

El túnel será reabierto tan pronto las condiciones climáticas permitan una operación segura. Mientras tanto, el Ministerio se mantiene en monitoreo permanente con brigadas en el terreno.

El MOPC exhorta a los conductores a circular con prudencia, atender las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.

