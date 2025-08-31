Turismo inaugura reconstrucción de vías en Valedor, Sosúa

Sosúa, Puerto Plata. Con una inversión de 96 millones de pesos fueron inauguradas hoy la reconstrucción de varias vías en el sector de Valedor del municipio de Sosúa.

El ministro de Turismo, David Collado, explicó que el proyecto consistió en la reconstrucción de las calles Bajada del Tablón, la Gallera, Benigno Lantigua y Circuito de calles sector Valedor del municipio de Sosúa, lo que reclamando sus habitantes.

En el evento, Collado anunció la construcción de otros kilómetros de camino vecinales en el sector y iluminación de varias calles a solicitó de César Peralta, presidente de la Junta de Vecinos de Valedor. 

También destacó que el Mitur realizará el asfalto de nuevas calles en Soúsa y la construcción de varios puentes que conectan comunidades a solicitud de la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal. 

La longitud total de intervención en Valedor de 4.35 kilómetros de rodadura de hormigón asfáltica, la construcción acera, contenes, y badenes
 
La obra incluye, también, la creación de un sistema de drenaje pluvial mediante la construcción de imbornales y filtrantes, además de su señalización horizontal y vertical.

 
Calles Reconstruidas 
 
La calle Gregorio Luperón (Bajada del Tablón) tiene un alcance de intervención de 550ml de longitud, con 6 metros de ancho, carpeta de rodadura en hormigón asfáltico de 2 pulgadas de espesor.
 
También incluye la reconstrucción de cunetas trapezoidales laterales, así como, señalización vertical y horizontal, protección de talud y reconstrucción registros existentes.
 
En la calle Benigno Lantigua, se registró una intervención de 600ml, con 4.60 metros de ancho, con carpeta de rodadura en hormigón de 2 pulgadas de espesor. Incluye, también, construcción de imbornales, filtrantes, cunetas laterales, badenes, señalización vertical y horizontal y contenes.
 
Calle La Gallera cuenta con una intervención de 1.2km de longitud de 5.20 metros de ancho, carpeta de rodadura en hormigón asfáltico de 2 pulgadas de espesor, construcción imbornales, filtrantes, asimismo, cunetas laterales, badenes, señalización vertical y horizontal y contenes.
 
Circuito Sector Valedor fue intervenida en 2 kilómetros, con carpeta de rodadura en hormigón asfáltico de 2 pulgadas de espesor. Incluye, además, construcción imbornales, filtrantes, cunetas laterales, badenes, contenes, muros de encache y aceras, también, señalización vertical y horizontal, reconstrucción alcantarillas existentes, protección de talud
 
La obra fue realizada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), a un costo total de RD$95,974,800
 
En el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, empresarios turísticos y dirigentes comunitarios, entre otros.

