Turismo inicia obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas en Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, dejó formalmente iniciados los trabajos de recuperación del Programa de Mejoramiento de Viviendas en Ciudad Colonial (Promevi), que ejecuta el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD).



El ministro estuvo acompañado por la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, Katja Afheldt; el jefe de Operaciones del BID, Miguel Baruzze; el coordinador General del PIDTUCCSD, Amín Abel Santos y técnicos de las instituciones involucradas en el desarrollo de las obras.



El amplio programa incluye los sectores de San Antón, Santa Bárbara, San Miguel y San Lázaro, donde se repararán casas en estado de deterioro, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus residentes y conservar a los habitantes tradicionales de Ciudad Colonial.



La intervención tendrá una inversión de total de 5.2 millones de dólares, de los cuales 3.2 millones son aportados por el BID y 2.0 corresponden a una donación no reembolsable de la Unión Europea.



El ministro Collado destacó la importancia de ese programa que beneficiará de manera directa a familias que residen «y le dan vida» a la Ciudad Colonial.



«Esta gran iniciativa, que impacta directamente en las familias, deja claramente evidenciado que no escatimamos ningún esfuerzo para la recuperación total e integral de esta histórica Ciudad Colonial», dijo el funcionario.



El Promevi, además de cumplir con el principio de inclusión social, tiene un enfoque de género, diversidad y cambio climático.



Prioriza la equidad de género, a fin de beneficiar a las mujeres, jefas de hogar y madres solteras, así como a envejecientes y discapacitados; además de los hogares nucleares donde la mujer es o no la proveedora mayoritaria.



La intervención en las viviendas busca aumentar su adaptación ante los riesgos de desastres y los impactos del cambio climático, incorporando medidas de resiliencia costo-efectivas, eficiencia energética, ahorro de agua y el uso de materiales de construcción menos contaminantes, en seguimiento a lo establecido por la certificación EDGE, normativa medioambiental que rige las reparaciones del Promevi.



El alcance de las obras en cada una de las viviendas incluye: reconstrucción de baños y cocinas, corrección de filtraciones, reparación de techos y cubiertas, renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias del hogar, reforzamiento estructural (cuando proceda), sustitución de puertas y ventanas (cuando proceda) e impermeabilización y pintura general de la vivienda.



Las reparaciones comenzarán con una primera fase de 38 viviendas, luego continuarán con el segunda y tercera de 32 casas y finalmente con el cuarto lote de 38 inmuebles, hasta concluir en el último trimestre de 2026, cuando se prevé terminen las obras.



El Promevi recibió en su totalidad 528 inscripciones, de las cuales 457 participaron en la clínica jurídica, 202 familias fueron preseleccionadas, 73 casos tienen tenencia segura documentada, 74 son resolubles y 43 enfrentan limitaciones legales o sociales.



En cada fase ha sido integrada la población completa, a través de las juntas de vecinos y los líderes comunitarios que interactúan en Ciudad Colonial, agotando la realización de 4 consultas públicas con las familias beneficiarias, 7 reuniones con los dirigentes comunitarios y 163 reuniones individuales.



Acerca del Programa de Revitalización de Ciudad Colonial:



El Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD) o Programa de Revitalización de Ciudad Colonial tiene como finalidad revitalizar el centro histórico en sus aspectos urbano, económico y de turismo cultural, por lo cual desarrolla actualmente más de 2 proyectos.



Sus objetivos específicos son los siguientes: