Turissol muestra preocupación por turismo en RD

La Agencia de Turismo Social, Solidario y Sostenible (Turissol) se mostró ayer preocupada por la baja que a su juicio ha tenido el turismo en República Dominicana y por el cual unos 11 hoteles han cerrado en la región Este del país.

En la celebración este viernes del Día Internacional del Turismo, Jesús Berroa director Ejecutivo de Turissol, recomendó al Gobierno replantear la estrategia en la oferta del país como destino turístico, diversificando los escenarios y una de la zona de Punta Cana.

“Tenemos que promover toda la República Dominicana y su cultura, porque no somos solo playa”, dijo.

Explicó que el turismo a nivel internacional pide un contacto social e independencia en los destinos que visita.

“El turista chino, por ejemplo, quiere comprar el sus hoteles. No busca durar 10 días en Punta Cana, no. Prefiere pasar dos días en diversas ciudades experimentando distintos panoramas”, aseguró.