Turistas franceses aporta US$161 millones en ingresos en divisas



París, Francia. Los turistas franceses en República Dominicana generan un impacto de más de 15,000 empleos y aportan ingresos en divisas superiores a los US$161 millones, lo que representa más de RD$16,000 millones al Producto Interno Bruto (PIB), además de pagar RD$1,600 millones en impuestos, reveló el ministro de Turismo, David Collado.

Durante la apertura del stand del país en la feria turística IFTM Top Resa, que se celebra en París, resaltó que en 2024 llegaron más de 140,000 turistas franceses y que, entre enero y agosto de 2025, ya han visitado unos 100,000, con una estadía promedio de 11 días.

Collado subrayó la importancia del mercado francés para República Dominicana y expresó su expectativa de que este año se superen dichas cifras, considerando a Top Resa como un escenario estratégico.



“Encuestas señalan que República Dominicana es uno de los destinos favoritos de los franceses, y estamos decididos a no perder esa posición. Venimos en esta ocasión a reconquistarlos con nuestra música, cultura, gastronomía y nuestra gente”, manifestó.

El funcionario recordó que hace apenas tres meses se realizó una reunión con turoperadores y líneas aéreas francesas, y que en el marco de Top Resa sostendrán una cena especial con esos actores del sector.

RD destino preferido

De su lado, Laurence Gaborieau, directora de la feria turística IFTM Top Resa 2025, afirmó que República Dominicana es uno de los destinos preferidos de los franceses, durante la inauguración del evento en el que el país es el invitado de honor.

Explicó que a lo largo de tres días la feria estará enfocada en la innovación tecnológica aplicada al turismo. Se ofrecerán ocho experiencias diseñadas para demostrar cómo la combinación de la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas está transformando tanto el servicio al cliente como la industria turística.

Asonahores espera aumente llegada de turistas

Por su parte, el presidente de Asonahores, Rafael “Papo” Blanco, expresó que la participación del país como socio de esta feria llena de orgullo al sector y recordó que Francia, además de ser un importante mercado emisor, ha estado acompañando a República Dominicana en el desarrollo de su turismo.

Señaló que, cuando Punta Cana aún no era un destino reconocido, los franceses invirtieron allí y continúan haciéndolo.

Blanco manifestó que existe optimismo en que las cifras de llegada de turistas superen las del año pasado, ya que el mercado francés representa ingresos millonarios y empleos para los dominicanos.

Indicó que las proyecciones apuntan a seguir elevando las llegadas de visitantes, destacando que en los últimos tres años el país ha recibido 30 millones de turistas y que se proyecta alcanzar los 40 millones, lo que posiciona a República Dominicana entre los principales destinos de la región.

El dirigente empresarial resaltó que el turista francés suele permanecer en el país alrededor de 11 días, y que la participación en Top Resa es estratégica para seguir aumentando la llegada de visitantes a República Dominicana.