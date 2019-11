Turistas rusos accidentados serán llevados su país

Las autoridades rusas en el país buscan la manera de retornar a su nación a los turistas que ya salieron del hospital y están fuera de peligro, explicó ayer Mikhail Evdokímov, jeje de la sección de la Embajada de Rusia en Punta Cana.

Aunque indicó que aún no puede precisar la cantidad exacta de turistas que podría irse, Evdokímov dijo que están hospedados en estos momentos en el hotel Gran Bahía Príncipe y que serán revisados nuevamente para que los médicos confirmen que pueden viajar.

Tras indicar que tienen a un operador turístico buscándole vuelo a esos turistas, Evdokímov sostuvo que fijarán una posición en torno al accidente después que se determine cuáles fueron las causas.

De cualquier manera, está muy conforme con la forma en que se les ha tratado “Quiero decir que la atención era muy buena por parte de los dominicanos”.

Indicó que habló con el ministro de Turismo, Francisco Javier García, quien le aseguró que se tomaron todas las medidas necesarias para atender a los turistas.

En ese sentido, Evdokímov manifestó que saben que se trató de un accidente y que entienden la situación. Agregó que no ha hablado con los turistas acerca de qué pudo haber provocado el accidente pero que esa no es su prioridad.

Turistas felices. A la República Dominicana vienen alrededor de 240 mil turistas rusas cada año, apuntó Evdokímov, y dijo que ellos “están contentos con las atenciones, el clima, el mar, en fin, una cosa maravillosa. Por eso apreciamos mucho la hospitalidad del pueblo dominicano”.

Los pacientes. Diecinueve de los pacientes accidentados fueron trasladados a Santo Domingo, informaron ayer las autoridades.

Explicaron que seis de ellos fueron ingresados en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) y Plaza de la Salud. Entre los pacientes hay una niña de tres años.

Otros diecisiete pacientes están hospitalizados en el Centro Médico UCE, indicaron. Todos fueron trasladados en helicópteros y ambulancias desde el hospital público y el centro privado de Higüey.

Al dar la información, el Servicio Nacional de Salud (SNS) indicó que los turistas están fuera de la red de centros del Estado. Unos 26 turistas fueron atendidos en el hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia y nueve en la clínica Virgilio Cedano de esa ciudad.

En la tarde de ayer se completó el traslado de 20 pacientes del hospital público y seis de la Clínica Cedano y solo permanecen 5 pacientes en del Este.

Ayer algunos pacientes fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas y se mantienen en condiciones críticas.

El accidente, que ocurrió en un tramo de la autovía del Coral involucró a 41 personas. El autobúsm que viajaba hacia el aeropuerto de La Romana, chocó con un camión de embutidos.

En un rebase

La empresa de transporte turístico Monumental envió un comunicado explicando que el autobús en el que viajaban los turistas fue chocado en los neumáticos traseros del lado derecho cuando rebasaba a un camión. “El camión transitaba de manera errática moviéndose de un carril a otro, y en un momento que se estabilizó su circulación en el lado derecho, nuestro autobús se dispuso a adelantarse por el lado izquierdo y cuando pasaba a su lado recibió un golpe contundente en los neumáticos traseros del lado derecho”, dice la nota.