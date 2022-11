Twitter anuncia suscripción mensual con marca azul de cotejo

SAN FRANCISCO — Twitter anunció un servicio de suscripción por 8 dólares al mes que incluye una marca de cotejo azul que hasta ahora se otorgaba sólo a las cuentas verificadas, al tiempo que su nuevo propietario, Elon Musk, renueva el sistema de verificación de la plataforma justo antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

En una actualización para los dispositivos iOS de Apple disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, Twitter indicó que los usuarios que “se suscriban ahora” podrán recibir la marca de cotejo azul junto a sus nombres, “al igual que las celebridades, empresas y políticos que ya sigues”.

Si embargo, Esther Crawford, empleada de Twitter, tuiteó el sábado que “el nuevo Blue aún no está disponible; la carrera hacia nuestro lanzamiento continúa, pero algunas personas pueden vernos haciendo actualizaciones porque estamos probando e impulsando cambios en tiempo real”. Las cuentas verificadas no parecían estar perdiendo sus marcas hasta el momento.

Por ahora se desconoce cuándo se lanzará la suscripción. Crawford dijo a The Associated Press en un mensaje vía Twitter que llegará “pronto pero aún no se ha lanzado”. Twitter no respondió a una solicitud de comentarios.

La posibilidad de que cualquiera pueda obtener la marca de cotejo azul podría generar confusión y un aumento de desinformación antes de las elecciones del martes, pero Musk tuiteó el sábado en respuesta a una pregunta sobre el riesgo de que los impostores se hagan pasar por perfiles verificados —como políticos y funcionarios electorales— que “Twitter suspenderá la cuenta por intento de suplantación de identidad y se quedará con el dinero”.

“Entonces, si los estafadores quieren hacer esto un millón de veces, eso es sólo un montón de dinero gratis”, afirmó.

No obstante, muchos temen que los despidos generalizados que comenzaron el viernes puedan afectar el sistema de moderación y verificación de contenido de la plataforma social que las agencias públicas, las juntas electorales, los departamentos de policía y los medios de comunicación utilizan para mantener informada a la población.

El cambio representará el fin del sistema actual de verificación en Twitter que fue lanzado en 2009 para prevenir suplantaciones de cuentas de alto perfil, como celebridades y políticos. Antes del cambio, Twitter tenía unas 423.000 cuentas verificadas, muchas de ellas de periodistas de todo el mundo a quienes la compañía verificó sin importar cuantos seguidores tenían.