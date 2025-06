Tyrese Haliburton celebra su oportunidad en las Finales de la NBA con Indiana Pacers

Oklahoma City.- Tyrese Haliburton, el héroe de los Indiana Pacers en la alucinante remontada del primer partido de las Finales de la NBA, dijo este sábado que está disfrutando al máximo de la experiencia de competir por darle a Indiana el primer anillo de su historia.

«Obviamente el sentido de urgencia para los fans de Indiana es muy alto porque siempre decimos que nunca sabes si volverás a tener este momento», argumentó en una rueda de prensa.

«Tuve una conversación con Steve Nash have un par de días y me dijo: ‘Oye, estás en terreno muy alto, yo nunca he estado ahí’. Y pensé: ‘Maldita sea, ¿Steve Nash nunca ha jugado unas Finales?’ Es bastante loco. Algunos jugadores nunca tienen la oportunidad de hacerlo así que estoy tratando de vivir el momento cada día (…). Estoy valorando mucho este momento y disfrutando de verdad de lo que estoy haciendo ahora mismo», agregó.

Con tres títulos de la ABA pero ninguno en la NBA, los Pacers tratarán de colocar el 0-2 en las Finales frente a los Thunder este domingo en el segundo partido, que se jugará también en Oklahoma.

Estos sorprendentes Pacers se han convertido en expertos en orquestar remontadas imposibles en estos ‘playoff’ y eso fue lo que sucedió en el primer partido, cuando una canasta de Haliburton con 0.3 segundos para el final le dio la ventaja a Indiana, que había ido por detrás en el marcador durante toda la noche (incluyendo un -15 en el último cuarto) pero que acabó consiguiendo un triunfo increíble por 110-111.