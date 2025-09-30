UASD anuncia un plan de apoyo a emprendedores



La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a través de su facultad de Ciencias Económicas y Sociales anunció la ejecución del Plan Universitario de Incubación de Empresas para apoyar la formación empresarial y el apoyo a la creación de empresas a estudiantes, docentes y egresados que decidan emprender en proyectos empresariales.

La información fue ofrecida en una rueda de prensa por el director del Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Capyme UASD), maestro Héctor Sánchez, al indicar que la iniciativa pretende buscar alianzas estratégicas con los sectores públicos, privados y comunitarios para escalar los proyectos incubados, al tiempo que evaluarán el impacto de las empresas en términos de empleo, equidad territorial y sostenibilidad fiscal.

La propuesta es respaldada por el Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, la cual también brindará acompañamiento técnico, legal, financiero a los interesados en iniciar sus proyectos. “La idea es diseñar e implementar un modelo de incubación de empresas que promueva el emprendimiento ético, la innovación contextualizada y el desarrollo territorial sostenible” expresó Sánchez.

En el encuentro también estuvieron presentes Ramón Nicolás, director de la Escuela de Economía; Julio César Vargas, Juan del Orbe, Adolfo Sánchez y Lersa Presilar, asesora comercial de Capyme-UASD.