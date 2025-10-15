UASD destaca labor de egresados que lideran instituciones de educación superior

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoció a más de 14 egresados destacados de Instituciones de Educación Superior (IES) donde se incluye a la exrectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), María Elena Cruz de Cruz, por su trabajo intelectual, académico y de gestión institucional.

Durante la presentación del documental “Egresados de la UASD, Rectores en las IES – Parte II”, Elena Cruz explicó sentirse satisfecha y orgullosa por el reconocimiento recibido, especialmente por ser la universidad donde se formó y de la cual obtuvo sus tres títulos académicos.

“La UASD ha sido un referente en el país y en el mundo, asimismo por las competencias que he podido desarrollar, por el recorrido amplio que realizado en la educación superior, incluyendo la rectoría de una importante institución” expresó, la también encargada de la Unidad de Educación Continuada de UTESA.

El evento que se desarrolló en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, se enmarca en la celebración del 487 aniversario de la UASD, donde se reconoce el trabajo que han ejercido durante años los egresados como rectores en otras IES.

El audiovisual comparte la experiencia de 16 uasdianos, describe el compromiso, la excelencia y el liderazgo académico de estos profesionales y destaca la contribución de la UASD al desarrollo de República Dominicana.

La puesta en escena bajo la dirección de Ángel Ruiz-Bazán, ha sido producido por la Rectoría, la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, la Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Recursos Audiovisuales (DraUASD).

El compromiso con la educación superior

Los aportes educativos de la maestra, María Elena Cruz de Cruz, continúan impactando positivamente el desarrollo del país, por medio de sus conocimientos, su labor académica y sus habilidades en la gestión en el ámbito universitario. A pesar de que su pasión siempre fue enseñar, las competencias desarrolladas como par académica, la llevaron a ocupar la posición de rectora de UTESA, en su recinto de Santo Domingo, posición que ocupó durante el período 2016 al 2022.

Cruz ocupó la posición de vicerrectora de Planeación y Desarrollo durante 15 años, en la referida casa de altos estudios. A su salida, paso a acompañar, como asesora estratégica, labor que desempeña actualmente. En su gestión como rectora, contribuyó con el fortalecimiento de los niveles de calidad de los estudiantes, una amplia cobertura de los vínculos con la comunidad, así como el desarrollo y fomento de la investigación.

Dentro de los reconocimientos que posee, Ha sido por su eficaz dirección de la Universidad durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, una gran parte de las actividades profesionales de Cruz, fue su labor durante diez años en la Dirección Técnica del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, actualmente, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

También orienta su labor profesional a consultorías y asesorías en universidades privadas y fundaciones que demandaban de servicios en las áreas de proyectos y autoevaluación, entre ellas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el de Relaciones Exteriores, donde continúa como asesora académica, en sus respectivos Institutos Especializados de Estudios Superiores.

La amplia vinculación de Cruz con el sistema educativo, la llevó a ocupar la Vicepresidencia de la Asociación de Universidades Dominicanas (ADOU) y a nivel internacional se desempeñó como presidenta de la Red de educación Continua de Europa y Latinoamérica (Recla).