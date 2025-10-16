UASD inaugura Oficina para Coordinación de Liceos Experimentales

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este martes la Oficina de Gestión de la Red de Centros Pedagógicos Experimentales, una nueva dependencia que se encargará de coordinar los liceos experimentales de la academia en todo el país, en alianza con el Ministerio de Educación (MINERD).

El acto estuvo encabezado por el rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, en el edificio Eugenio María de Hostos de la sede central, donde destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de expansión académica y territorial impulsado durante los últimos tres años.

Beltrán subrayó que el modelo de los liceos experimentales, representado históricamente por el Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, ha permitido que miles de estudiantes ingresen a la educación superior con una formación sólida y nivelada.

“Este modelo educativo es una puerta efectiva hacia el éxito académico universitario”, afirmó el rector.

En coordinación con el Poder Ejecutivo, la Primada de América ha implementado un plan que ha permitido establecer 15 nuevos liceos experimentales en distintas provincias del país, entre ellas Moca, Baní, Jarabacoa, Constanza, San Cristóbal, Pedro Brand, Guerra, Azua y Yamasá. La institución proyecta habilitar un centro adicional en Elías Piña antes de concluir la actual gestión rectoral.

Los nuevos centros cuentan con modernas infraestructuras, aulas inteligentes y equipamiento tecnológico de última generación, como parte de una estrategia conjunta entre la universidad y el Estado dominicano, orientada al fortalecimiento de la formación preuniversitaria.

Durante el acto, el rector reconoció el papel de la doctora Juana Encarnación, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación; del maestro Luis Ramírez, y de la maestra Adalgisa Ramírez, quien dirigirá la nueva unidad inaugurada. Asimismo, valoró el respaldo del Ministerio de Educación en la consolidación del modelo de cogestión.

“La creación de esta Oficina de Gestión no es fruto de la improvisación, sino de una planificación estratégica alineada con los principios fundacionales de nuestra universidad”, puntualizó Beltrán.

En representación del MINERD, el maestro José Alberto Contreras valoró el esfuerzo conjunto y expresó que esta nueva unidad representa “una apuesta por la innovación, la cogestión y la mejora continua en nuestros centros educativos”.

Por su parte, la decana Juana Encarnación enfatizó que esta iniciativa permitirá expandir de manera progresiva la red de liceos experimentales en todo el país.

“De uno pasamos a quince, y con el respaldo del presidente de la República, del Ministerio de Educación y de la UASD, continuaremos creciendo”, expresó.

La actividad contó con la presencia de los vicerrectores Ramón Desangles (Administrativo) y Radhamés Silverio González (Investigación y Postgrado), así como de funcionarios del MINERD, entre ellos Roque Acosta, William Rosario y Cristian Kelly. También asistieron directores regionales y distritales del sistema educativo nacional.