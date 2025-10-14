UASD San Cristóbal anuncia II Jornada Científica

El Centro UASD San Cristóbal anunció la celebración de la II Jornada de Investigación Científica, bajo el lema “La Ciencia y la Tecnología en la Sociedad del Siglo XXI”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre de 2025.

La directora del centro, maestra Margarita Corporán, destacó que el encuentro representa una oportunidad para mostrar el talento local y los resultados de investigaciones desarrolladas por estudiantes, docentes y profesionales de la región.

“Este evento no solo busca compartir conocimientos, sino también ofrecer soluciones tangibles a los problemas que enfrenta nuestra comunidad. Es una plataforma para que investigadores, estudiantes y profesionales colaboren en la construcción de un futuro más prometedor”, expresó Corporán durante una rueda de prensa celebrada en el salón de actos del centro universitario.

Este año, la jornada estará dedicada al doctor Luis A. Casilla, docente de la UASD y pasado director del centro, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y sus aportes al desarrollo de la investigación en la provincia.

En la actividad también participaron Andrés de las Mercedes, coordinador de Investigaciones Científicas; Nunila Ramírez, coordinadora de Posgrado; Lourdes Yanairé Rodríguez, coordinadora de Extensión; el doctor Luis A. Casilla, pasado director del centro; y la licenciada Kendia Tineo, encargada de la Biblioteca.

Durante las dos jornadas se presentarán ponencias de investigadores nacionales e internacionales, quienes abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la sociedad contemporánea frente a los avances científicos y tecnológicos del siglo XXI.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre la academia, la comunidad y el sector productivo, así como promover el desarrollo de la investigación científica en la provincia. En el mismo participarán egresados de programas de maestría del centro, docentes de la UASD e investigadores de instituciones locales como el Instituto de Educación Superior San Ignacio de Loyola y la Universidad Eugenio María de Hostos.

La jornada se consolida como un espacio de reflexión, intercambio y divulgación del conocimiento, reafirmando el compromiso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con la investigación, la innovación y la formación integral de sus estudiantes y profesores.