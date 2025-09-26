UASD suspende clases y labores administrativas por las lluvias

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en atención al boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) y a las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa a toda la comunidad universitaria las siguientes disposiciones:

Suspensión de labores docentes presenciales en la sede central durante el día de hoy, 26 de septiembre de 2025.

Suspensión de labores administrativas en la sede central a partir de las 12:00 del mediodía.

Se autoriza a los directores de Recintos, Centros, Subcentros y Extensiones Universitarias ubicadas en zonas vulnerables a tomar las medidas que consideren necesarias según las condiciones climáticas de cada localidad.

La UASD exhorta a toda la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a las autoridades de la institución a resguardar los bienes y edificaciones bajo su responsabilidad.