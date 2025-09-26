UASD suspende clases y labores administrativas por las lluvias

  • Hoy
UASD suspende clases y labores administrativas por las lluvias

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en atención al boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) y a las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa a toda la comunidad universitaria las siguientes disposiciones:

  • Suspensión de labores docentes presenciales en la sede central durante el día de hoy, 26 de septiembre de 2025.
  • Suspensión de labores administrativas en la sede central a partir de las 12:00 del mediodía.
  • Se autoriza a los directores de Recintos, Centros, Subcentros y Extensiones Universitarias ubicadas en zonas vulnerables a tomar las medidas que consideren necesarias según las condiciones climáticas de cada localidad.

LEA: Consejos de la Embajada de EE. UU. ante alerta roja por lluvias en República Dominicana

La UASD exhorta a toda la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a las autoridades de la institución a resguardar los bienes y edificaciones bajo su responsabilidad.

Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables
Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables
26 septiembre, 2025
COE eleva a 28 las provincias en alerta por lluvias
COE eleva a 28 las provincias en alerta por lluvias
26 septiembre, 2025
Ministerio de Trabajo llama a empresas a flexibilizar jornadas por alerta roja
Ministerio de Trabajo llama a empresas a flexibilizar jornadas por alerta roja
26 septiembre, 2025
UASD suspende clases y labores administrativas por las lluvias
UASD suspende clases y labores administrativas por las lluvias
26 septiembre, 2025
Lluvias intensas provocan desbordamiento de ríos en varias provincias
Lluvias intensas provocan desbordamiento de ríos en varias provincias
26 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo