La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó este jueves que por hoy suspendió la docencia en su sede central, luego del tiroteo que dejó a dos miembros de su segudad heridos y posteriormente fueron trasladados a un centro de salud.

«Hacemos un llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que realicen una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas de este deplorable suceso y aplicar todo el peso de la ley a los responsables», dijo la casa de altos estudios.

Sobre el detenido

La Policía Nacional informó que fue detenido un hombre señalado como presunto autor de las heridas por arma de perdigones de al menos dos personas durante un incidente bajo investigación ocurrido la tarde de este jueves en las instalaciones de la UASD.

Se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después después del suceso gracias a la colaboración de personal que labora en la citada universidad.

El detenido recibe atenciones médicas, ya que en medio del incidente recibió golpes contusos, incluyendo una herida en la cabeza.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.

El detenido fue recibido bajo custodia por personal policial, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Homicidios), con asiento en el Palacio de la Policía Nacional, desde donde fue trasladado a un centro de salud para recibir atenciones médicas por las heridas y golpes que presenta.

Las investigaciones se amplían con el objetivo de determinar el origen del conflicto, las motivaciones del hecho y la posible participación de otras personas, en coordinación con el Ministerio Público.

