UASD suspende labores docentes y administrativas para ese jueves sólo en provincias en alerta roja por tormenta Melissa

UASD suspende labores docentes y administrativas para ese jueves sólo en provincias en alerta roja por tormenta Melissa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció que para este jueves 23 de octubre están suspendidas las labores docentes y administrativas en su sede central y en los recintos, centros, subcentros y extensiones, solo en las provincias en alerta roja, por los efectos adversos provocados por la tormenta tropical Melissa.

A continuación el comunicado íntegro de la UASD:

A la Comunidad Universitaria:

En atención a la Resolución núm. 10-2025 del Ministerio de Trabajo, mediante la cual se suspenden las labores desde la 1:00 p. m. del miércoles 22 hasta la finalización del jueves 23 de octubre en las zonas en alerta roja debido al inminente paso de la tormenta Melissa, desde la Rectoría se ha dispuesto lo siguiente:

Suspensión de las labores docentes durante todo el día de mañana, jueves 23 de octubre de 2025, en la Sede Central y en los recintos, centros, subcentros y extensiones universitarias.

Suspensión de las labores administrativas durante todo el día de mañana, jueves 23 de octubre de 2025, en la Sede Central y en los recintos, centros, subcentros y extensiones universitarias ubicadas en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales, así como en cualquier otra localidad que sea declarada en alerta roja durante el paso del referido fenómeno meteorológico.

Exhortamos a nuestra comunidad universitaria a seguir las orientaciones de los organismos competentes y a mantenerse informada a través de los canales oficiales del COE, la Onamet y los medios de comunicación de nuestra institución.

