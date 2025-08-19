Uber amplía su oferta de movilidad en el país con el lanzamiento de Uber Black, una nueva opción dentro de su plataforma pensada para quienes buscan un viaje más exclusivo.

Uber Black ofrece vehículos espaciosos, socios conductores altamente calificados y funcionalidades diseñadas para personalizar cada experiencia.

“Con Uber Black buscamos elevar la experiencia de usuario dentro de nuestra oferta de movilidad en República Dominicana. Este lanzamiento permite a los usuarios disfrutar de un viaje más exclusivo, que combina comodidad, estilo y una atención personalizada, adaptándose perfectamente a ocasiones tanto profesionales como personales», comentó Carolina Coto, gerente de Comunicaciones de Uber para Centroamérica y el Caribe.

Esta opción está pensada para aquellos instantes que requieren un toque de distinción: desde encuentros profesionales hasta celebraciones privadas, o cualquier ocasión en la que se busque viajar con mayor comodidad y elegancia.

Los vehículos disponibles en esta opción son modernos, como SUV o sedanes de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas, incluyendo al socio conductor. Además, los usuarios pueden personalizar su viaje eligiendo entre mantener una conversación o disfrutar de un viaje más tranquilo, así como ajustar la temperatura del vehículo o indicar si llevan equipaje.

Coto agregó que, “el lanzamiento de Uber Black en República Dominicana ofrece una oportunidad para los socios conductores cuyos vehículos cumplan con los requisitos. Ellos podrán generar mayores ganancias por viaje, contribuyendo al mismo tiempo»

Uber Black, se une a las opciones de movilidad en la app de Uber en República Dominicana como UberX, Uber Comfort, Uber Select, Uber Planet y Uber Flash. Con esta innovación, el país se une a destinos cosmopolitas como Nueva York, Puerto Rico, Ecuador, Madrid y Ciudad de México, que ya disfrutan de esta opción premium.

Sobre Uber

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Comenzamos en 2010 para resolver un problema simple: ¿cómo se puede acceder a un viaje con solo tocar un botón? Después de más de 52 mil millones de viajes, estamos creando productos para acercar a las personas a donde quieren estar. Al cambiar la forma en que las personas, los alimentos y las cosas se mueven por las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a nuevas posibilidades. Uber está disponible en Panamá desde marzo de 2014. Uber está disponible en la República Dominicana desde noviembre de 2015. La app tiene cobertura en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Punta Cana, San Pedro de Macorís, La Romana e Higüey.