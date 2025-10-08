Uber refuerza la seguridad: Guía para reportar incidentes en la app

Para la app de Uber, la seguridad de los usuarios y socios conductores es una prioridad. Ante cualquier incidente, la plataforma ofrece un proceso sencillo y ágil directamente desde la app.

“En Uber, la seguridad es el eje central de todo lo que hacemos. Nuestro compromiso es brindar a los usuarios y socios conductores las herramientas y el respaldo necesario para reportar cualquier situación de manera rápida y efectiva. Para esto, contamos con equipos especializados, los cuales están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, para atender cualquier reporte: desde un objeto olvidado o un percance vial, hasta situaciones de mayor gravedad, afirmó Manuela Bedoya, Gerente de Comunicaciones de Seguridad para Uber en la Región Andina, el Caribe y Centroamérica.

A continuación, compartimos una guía paso a paso para facilitar el proceso de reporte de incidentes:

Para usuarios:

Abre la app de Uber en tu teléfono. Ve a tu perfil y selecciona “Cuenta”. Accede a “Ayuda” para ver las opciones de soporte. Selecciona “Ayuda con un viaje” y elige el viaje específico qué quieres reportar. En el menú de ayuda, selecciona “Reportar problema de seguridad” y escoge el motivo. Describe la situación con el mayor nivel de detalle posible. Haz clic en “Enviar” y nuestro equipo de soporte dará seguimiento a tu caso.

Pasos para socios conductores

Ingresa al menú de la app Uber Driver y selecciona “Ayuda”. Dirígete a la opción “Revisión de viajes y tarifas”. Selecciona “Comentarios del usuario”. Elige la opción que más se acerque a la situación que deseas reportar.

Además de este canal de soporte, en la República Dominicana Uber pone a disposición de usuarios y socios más de 30 funciones de seguridad dentro de la app, entre ellas:

Grabación de audio: permite que tanto usuarios como socios conductores graben el audio durante un viaje y puedan enviarlo como parte de un reporte de seguridad, con encriptación para mayor seguridad.

permite que tanto usuarios como socios conductores graben el audio durante un viaje y puedan enviarlo como parte de un reporte de seguridad, con encriptación para mayor seguridad. Código PIN mandatorio: los usuarios ahora reciben un código de 4 dígitos que deben compartir con el socio antes de iniciar el viaje, asegurando que suban al vehículo correcto.

los usuarios ahora reciben un código de 4 dígitos que deben compartir con el socio antes de iniciar el viaje, asegurando que suban al vehículo correcto. RideCheck: tecnología que detecta anomalías como paradas prolongadas y ofrece opciones de asistencia en caso necesario.

tecnología que detecta anomalías como paradas prolongadas y ofrece opciones de asistencia en caso necesario. Viajes asegurados: todos los viajes cuentan con cobertura de MAPFRE, incluyendo accidentes personales y responsabilidad civil, activa desde el inicio hasta la finalización del viaje.

Sobre Uber

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Comenzamos en 2010 para resolver un problema simple: ¿cómo se puede acceder a un viaje con solo tocar un botón? Después de más de 52 mil millones de viajes, estamos creando productos para acercar a las personas a donde quieren estar. Al cambiar la forma en que las personas, los alimentos y las cosas se mueven por las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a nuevas posibilidades. Uber está disponible en Panamá desde marzo de 2014. Uber está disponible en la República Dominicana desde noviembre de 2015. La app tiene cobertura en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Punta Cana, San Pedro de Macorís, La Romana e Higüey.