La Universidad Central del Este (UCE) celebró un acto de entrega de becas del Programa UCE Excelencia, reconociendo el esfuerzo y dedicación de más de 50 jóvenes que culminaron el bachillerato con un índice académico sobresaliente de 95 puntos o más, quienes iniciarán sus estudios universitarios con el respaldo de una beca del 100 %.

Con esta nueva entrega, la institución reafirma su compromiso de brindar una educación superior de calidad y accesible, continuando el legado de su fundador, el doctor José Hazim Azar, quien concibió la universidad con la visión de que el talento y la preparación académica nunca se vieran limitados por razones económicas.

A lo largo de sus 55 años de trayectoria, la UCE ha marcado un precedente en el país, entre un 35 % y un 40 % de su matrícula estudiantil ha sido beneficiada con becas financiadas con fondos propios de la institución. Solo en los últimos 15 años, la universidad ha otorgado 7,981 becas en diferentes programas, representando una inversión que supera los 900 millones de pesos.

El Programa UCE Excelencia se desarrolla cada año con un promedio de 75 becas: 50 en el período septiembre–diciembre, 15 en enero–abril y 10 en mayo–agosto. A este se suman las becas culturales y deportivas, que apoyan a estudiantes que integran los equipos y grupos representativos de la universidad, como el béisbol, sóftbol, ballet folclórico y coro universitario; así como las administrativas, destinadas a empleados de la institución y a sus familiares directos.

Entre las carreras con mayor número de beneficiarios se destacan Medicina, Derecho, Ingeniería Industrial, Odontología, Ingeniería Civil, Arquitectura, Bioanálisis y las Ciencias de la Administración. La Facultad de Ciencias de la Salud concentra el mayor porcentaje de estudiantes becados, representando el 42 % de todas las becas otorgadas en los últimos 15 años.

“Este programa es una forma tangible de cómo la UCE impacta positivamente a la sociedad, dando la oportunidad a cientos de jóvenes de acceder a una formación universitaria de excelencia y de convertirse en profesionales que transformen su entorno”, expresó el rector, maestro José Altagracia Hazim Torres, durante el acto.

Con este esfuerzo, la Universidad Central del Este fortalece un legado de más de cinco décadas, conectando generaciones con un modelo educativo que trasciende y transforma vidas.

