Santiago de los Caballeros. La Unión Gastronómica de Santiago (UGASA) anuncia la celebración de la tercera edición del UGASA Restaurant Show, el evento gastronómico y comercial más importante de la región norte de la República Dominicana, a celebrarse los días 14, 15 y 16 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones UTESA.

Con una agenda cargada de innovación y oportunidades de negocio, el UGASA Restaurant Show se consolida como la plataforma ideal para que propietarios de restaurantes, proveedores, chefs ejecutivos, inversionistas, marcas emergentes, instituciones educativas, empresas de salud, zona franca y el público en general fortalezcan sus relaciones comerciales y amplíen su visibilidad para impulsar el sector turístico, gastronómico y económico de la región y el país. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes es coanfitrión del show.

Una de las principales novedades será la incorporación de robots interactivos, gracias a un aliado tecnológico. “Estos equipos mostrarán cómo la tecnología puede integrarse en procesos de servicio y hospitalidad, aportando eficiencia, modernidad y un factor sorpresa que sin dudas impactará a todos los asistentes”, señaló Darío Núñez, presidente de UGASA.

Desde su primera edición, el UGASA Restaurant Show se ha convertido en una plataforma clave para exhibiciones comerciales, capacitaciones, networking y ruedas de negocios para público en general. Además, se posiciona como un escaparate de tendencias, ofreciendo espacios dedicados a la innovación culinaria, la sostenibilidad y la aplicación de nuevas tecnologías en la restauración.

La edición 2025 buscará inspirar e impulsar a diferentes sectores a través de talleres prácticos, capacitaciones interactivas y ponencias de reconocidos expertos. Entre ellos, la psicoterapeuta Mónica Estévez; el comediante Juan Carlos Pichardo, así como Jetty de Jesús, César Pichardo y Junior Darian Vargas, quienes abordarán los patrimonios gastronómicos cibaeños, la salud mental laboral, el marketing de servicio, las finanzas y el emprendimiento.

Entre otras iniciativas para este año, el show presentará el Mercadito Food Fest, un espacio diseñado para que el público deguste y conozca de primera mano la esencia de la cocina de los miembros de la institución organizadora, quienes ofrecerán un menú representativo de su propuesta gastronómica.

Para culminar, se presentará la conferencia magistral “Gastronomía Emocional, el trato antes que el plato”, a cargo de Walter Gean Francisco, de Reverso Granada, un referente internacional que promete dejar una huella histórica en esta edición.

Patrocinan el Ugasa Restaurant Show: El Catador, ⁠Ayuntamiento de Santiago, ABS Food Group, ⁠Banco Popular, Industrias Nigua, ⁠Congelados Express,⁠Banco de Reservas, ⁠Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa y Metro Gas. Además colaboran y participan 28 marcas de productos relacionados al sector gastronómico.

El UGASA Restaurant Show se erige así como un escenario donde convergen la inspiración culinaria, las conexiones profesionales, el descubrimiento de nuevas técnicas y la posibilidad de hacer negocios que trasciendan. Las taquilals estan a la venta en: RestaurantShowrd.com