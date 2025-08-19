Ulises Rodríguez: “Mi compromiso es hacer una gestión histórica para Santiago de los Caballeros”

Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez reafirmó que su prioridad es consolidar una gestión transformadora que marque un antes y un después en la historia de Santiago de los Caballeros, destacando la eficiencia, la disciplina y la mejora continua como ejes fundamentales de su administración.

En una entrevista concedida al programa Arriba y Alante RD, conducido por Nikauly de la Mota, el edil abordó tanto sus desafíos personales como su visión política.

Aspiraciones políticas y respaldo al gobierno

Rodríguez valoró que se le considere para posiciones de relevancia nacional, pero dejó claro que su enfoque actual está en Santiago.

“Valoro mucho el hecho de que se me considere para posiciones importantes, incluso la presidencia de la República, pero ahora mi enfoque está en esta función. Creo en la unidad del partido y en apoyar al presidente Luis Abinader para consolidar los logros del gobierno”, expresó.

Autocrítica y gestión municipal

Sobre su autocrítica personal, el alcalde reconoció que siempre hay espacio para mejorar.

“Me levanto cada día con el objetivo de ser mejor. Estoy trabajando en la disciplina personal, en aprovechar mejor el tiempo y en fortalecer la sinergia de los equipos de trabajo dentro de la alcaldía”, explicó.

En ese sentido, mencionó la creación de la Dirección de Despacho y Coordinación de Gabinete, una iniciativa diseñada para elevar la eficiencia administrativa en una ciudad de la magnitud y complejidad de Santiago.

Una alcaldía transformadora

Rodríguez enfatizó que su meta es dejar un legado histórico:

“Todo gestor público, político o emprendedor tiene que hacer su trabajo bien en el lugar que ocupa. Mi concentración está en ser alcalde y construir una alcaldía histórica para Santiago”, subrayó.

Avances nacionales y visión de futuro

El alcalde también destacó los logros alcanzados por el Gobierno central, como el crecimiento económico, el aumento del ingreso per cápita, la reducción del desempleo y las mejoras en educación y salud.

“Ante tantas cosas positivas, debemos concentrarnos en reconocer los logros del gobierno que encabeza el presidente Abinader, porque eso garantiza que nuestro partido pueda presentar candidatos exitosos en el futuro”, afirmó.

Ciudadanía informada y consciente

Finalmente, Rodríguez resaltó la importancia de que la población esté debidamente informada:

“No se trata de ser mezquinos, sino de destacar los logros y comprender los avances reales. Los santiagueros merecen conocer la verdad sobre lo que se hace bien y lo que se puede mejorar”, concluyó.