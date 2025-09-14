Ulises Rodríguez respalda la ética del presidente Luis Abinader y sus últimas decisiones

Santiago de los Caballeros. – El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, defendió este domingo las últimas medidas del presidente Luis Abinader, considerando que con ellas el mandatario demuestra coherencia con los principios éticos que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió al llegar al poder.

Rodríguez destacó las disposiciones adoptadas por el presidente Abinader, quien instruyó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y al Seguro Nacional de Salud (Senasa) solicitar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reinoso, investigar supuestas irregularidades en el seguro público de salud.

El alcalde, miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, afirmó a través de su cuenta en X (antes Twitter): “Su firmeza ética es el ejemplo que debemos seguir todos los dominicanos que trabajamos por un país mejor para todos.”

Misión en Nueva York

La Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago informó que este lunes el funcionario municipal viajará a la ciudad de Nueva York en una visita orientada al fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Corazón, históricamente descuidado por pasadas gestiones.

Rodríguez viaja junto a representantes del Patronato de Bomberos de Santiago para sostener un intercambio con el Cuerpo de Bomberos de Nueva York, con el propósito de conocer experiencias de trabajo y establecer niveles de cooperación.

Recientemente, el alcalde dio inicio a la reconstrucción de la estación central del cuerpo municipal de bomberos, obra que permaneció abandonada por más de 15 años.

Gracias a la gestión conjunta con el presidente Abinader se lograron los fondos necesarios para su conclusión, así como la actualización de los planos y el proceso de licitación y adjudicación. La semana pasada, Rodríguez anunció la finalización de la primera fase de los trabajos.