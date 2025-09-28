¡Última llamada! Hoy vence el plazo para validar tu línea prepago

Este domingo 28 de septiembre vence el plazo otorgado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para que los usuarios de líneas móviles prepago validen su identidad, conforme a la Resolución 064-2025. A partir de mañana, lunes 29, las líneas que no hayan sido confirmadas podrían ser suspendidas temporalmente.
La medida busca fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones móviles, combatir el uso irregular de líneas telefónicas y apoyar a los organismos de seguridad en investigaciones vinculadas a delitos cometidos mediante dispositivos móviles.
Datos clave:
- En República Dominicana hay más de 8 millones de líneas prepago, lo que representa el 76 % de las líneas móviles activas.
- Los usuarios debían validar su identidad mediante cédula y fotografía, ya sea en oficinas, vía web, por SMS o USSD.
- Las líneas no validadas serán suspendidas por hasta dos meses. Si no se actualizan en ese período, serán canceladas definitivamente.
Recomendación: Si aún no has validado tu línea prepago, contacta a tu proveedor de servicios móviles hoy mismo para evitar la suspensión.
Pasos generales para validar tu línea prepago:
- Verifica si tu línea necesita validación
- Puedes hacerlo enviando un mensaje de texto o marcando un código USSD que tu compañía haya habilitado (por ejemplo, *123#).
- Accede al portal de validación de tu proveedor
- Claro: www.claro.com.do
- Altice: www.altice.com.do
- Viva: www.viva.com.do
- Ingresa tus datos personales
- Cédula de identidad
- Número de teléfono prepago
- En algunos casos, se te pedirá una foto tipo selfie para confirmar tu identidad.
- Confirma el proceso
- Recibirás un mensaje de confirmación por SMS o correo electrónico.
- También puedes hacerlo presencialmente
- Dirígete a una tienda oficial de tu proveedor con tu cédula.
Importante: Si no validas tu línea hoy, podría ser suspendida temporalmente desde mañana, y cancelada definitivamente si no la regularizas en los próximos 60 días.