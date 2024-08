Así fueron las últimas semanas de vida de la hermana de Mariah Carey

Alison Carey falleció el mismo día que su madre, Patricia. La cantante lamentó ambas pérdidas familiares.

La hermana de Mariah Carey, Alison Carey, pasó sus últimos momentos de vida en cuidados paliativos domiciliarios antes de fallecer el pasado fin de semana, según reveló Dave Baker, amigo cercano y cuidador de Alison, al periódico The US Sun.

Dave Baker, amigo cercano y cuidador de Alison, reveló detalles sobre sus últimos momentos. Fuente externa.

Baker también expresó que la conoció durante nueve años y como su amigo y, en los últimos meses, su cuidador, la echaría mucho de menos. “Adiós Alison. Que encuentres la paz, tu alma atormentada liberada para siempre del dolor terrenal”, concluyó.

La vida de Alison Carey estuvo marcada por dificultades y problemas de salud. En 2015, sufrió un ataque en su casa de Nueva York que le dejó daños cerebrales y en un estado grave.

Desde entonces, había estado entrando y saliendo del hospital, enfrentando múltiples cirugías cerebrales, una operación en el bazo, un reemplazo de cadera y períodos de rehabilitación física.

El mismo día del fallecimiento de su hermana, Mariah Carey también anunció la muerte de su madre Patricia. Fuente externa.

Mariah Carey anunció el lunes el fallecimiento de su hermana Alison, de 63 años, y de su madre Patricia, de 87, ocurridos el mismo día durante el pasado fin de semana. La cantante expresó su dolor en un comunicado, confesando que su corazón estaba roto por haber perdido a su madre y que, tristemente, en un giro trágico de los acontecimientos, su hermana perdió la vida el mismo día.

Alison llevaba una vida complicada como ex adicta a las drogas y con diagnóstico de VIH desde 1990. Para costear necesidades básicas, ejerció el trabajo sexual en Nueva York; pero sufría graves episodios de salud mental, lo que la alejó cada vez más de su famosa hermana.

Desde 1990, Alison había sido diagnosticada con VIH, enfrentando diversas complicaciones (Archivo)

Por qué Mariah Carey se alejó de su hermana

La relación entre las hermanas Carey había sido tensa durante décadas. En 2016, Alison hizo un llamamiento público a Mariah a través de Daily Mail, suplicándole que reparara la brecha entre ellas y la ayudara a salvar su vida. “Mariah, te quiero, necesito desesperadamente tu ayuda”, dijo en aquella ocasión.

Morgan Carey, hermano de Alison y Mariah, había expresado anteriormente su preocupación por la salud de Alison. “Los escáneres cerebrales de Alison muestran daños graves”, explicó en 2018. Y agregó que sufría pérdida de memoria, convulsiones y períodos ocasionales de pérdida de conciencia.

En 2020, Mariah Carey habló en sus memorias de su hermana Alison y reveló las razones de su distanciamiento de ella: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”.

Esta afirmación llevó a Alison a demandar a la estrella por 1,25 millones de dólares en 2021, alegando que el libro causó “un inmenso estrés emocional”.

En 2016, Alison pidió ayuda pública a Mariah, suplicándole que reparara su relación (Hudson Valley News Network/REUTERS)

En cuanto a la madre de las hermanas Carey, Patricia, era una ex cantante de ópera y entrenadora vocal de ascendencia irlandesa-estadounidense. Mariah Carey describió en su libro su complicada relación con su madre, afirmando que les había causado “mucho dolor y confusión”.

A pesar de las dificultades, Mariah expresó gratitud por haber podido pasar tiempo con su madre antes de su fallecimiento. Además, agradeció el amor y el apoyo de todos, así como el respeto por su privacidad durante este momento difícil.

Mariah Carey ha vendido más de 220 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una artista de renombre internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mariah Carey es considerada una de las artistas más exitosas a nivel mundial. Con 19 sencillos número uno en el Billboard Hot 100 como artista en solitario, Carey ha vendido más de 220 millones de discos en todo el mundo.

Su sencillo “All I Want For Christmas Is You” es la canción navideña más vendida de todos los tiempos por una intérprete femenina. Además de su carrera musical, Carey también ha participado como jueza en el programa de competición American Idol.