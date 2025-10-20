Último adiós a Lyedgers Encarnación, víctima del tiroteo en la UASD: «Él tenía un alma muy limpia y era muy bueno»

Este lunes, en medio de la tristeza, compañeros y autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dieron el último adiós a Lyedgers Encarnación Peña, miembro del equipo de seguridad que falleció tras resultar herido en el tiroteo ocurrido el pasado jueves dentro del campus, presuntamente a manos de un estudiante de Derecho.

Edirudis Beltrán, rector de la UASD, destacó su dedicación: “Ese era un joven entregado totalmente a su trabajo, y al mismo tiempo que ejercía su trabajo también estudiaba”.

Compañeros de Lyedgers recordaron su carácter y compromiso. Odalis Sánchez dijo: “Yo espero que Dios lo acoja en su santo seno, tenga una linda morada porque él tenía un alma muy limpia y era muy bueno”, y añadió que espera que la justicia dominicana imparta justicia en este caso.

Karina Aquino expresó su indignación: “Ese estudiante (autor del tiroteo) se merece 30 años, y qué pena que el código procesal de nuestro país no tenga una cadena perpetua para ese tipo de gente. Nos mató a un hermano”.

Por su parte, el maestro Francisco Vegazo resaltó la importancia de revisar los protocolos de seguridad para prevenir hechos similares.

El tiroteo

El incidente ocurrió el jueves, pasadas las 3:00 de la tarde, cuando Alexander Jiménez Garban realizó varias detonaciones dentro del recinto académico, hiriendo a dos miembros del personal de seguridad y causando alarma entre los presentes. El presunto tirador fue detenido de inmediato por las autoridades.

