Último adiós a Lyedgers Encarnación, víctima del tiroteo en la UASD: «Él tenía un alma muy limpia y era muy bueno»

Último adiós a Lyedgers Encarnación, víctima del tiroteo en la UASD: «Él tenía un alma muy limpia y era muy bueno»

Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, víctima mortal del tiroteo en la UASD. Foto/Fuente externa.

Este lunes, en medio de la tristeza, compañeros y autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dieron el último adiós a Lyedgers Encarnación Peña, miembro del equipo de seguridad que falleció tras resultar herido en el tiroteo ocurrido el pasado jueves dentro del campus, presuntamente a manos de un estudiante de Derecho.

Edirudis Beltrán, rector de la UASD, destacó su dedicación: “Ese era un joven entregado totalmente a su trabajo, y al mismo tiempo que ejercía su trabajo también estudiaba”.

Compañeros de Lyedgers recordaron su carácter y compromiso. Odalis Sánchez dijo: “Yo espero que Dios lo acoja en su santo seno, tenga una linda morada porque él tenía un alma muy limpia y era muy bueno”, y añadió que espera que la justicia dominicana imparta justicia en este caso.

Lea más: Autor de tiroteo de la UASD: «Confío en la justicia, soy una víctima»

Karina Aquino expresó su indignación: “Ese estudiante (autor del tiroteo) se merece 30 años, y qué pena que el código procesal de nuestro país no tenga una cadena perpetua para ese tipo de gente. Nos mató a un hermano”.

Por su parte, el maestro Francisco Vegazo resaltó la importancia de revisar los protocolos de seguridad para prevenir hechos similares.

El tiroteo

image 450

El incidente ocurrió el jueves, pasadas las 3:00 de la tarde, cuando Alexander Jiménez Garban realizó varias detonaciones dentro del recinto académico, hiriendo a dos miembros del personal de seguridad y causando alarma entre los presentes. El presunto tirador fue detenido de inmediato por las autoridades.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Último adiós a Lyedgers Encarnación, víctima del tiroteo en la UASD: «Él tenía un alma muy limpia y era muy bueno»
Último adiós a Lyedgers Encarnación, víctima del tiroteo en la UASD: «Él tenía un alma muy limpia y era muy bueno»
20 octubre, 2025
Tiroteo mortal en Mott Haven: ¿Qué pasó con Suave Drilly?
Tiroteo mortal en Mott Haven: ¿Qué pasó con Suave Drilly?
20 octubre, 2025
Luis Abinader inaugura extensión de la UASD en Cotuí con 29 aulas
Luis Abinader inaugura extensión de la UASD en Cotuí con 29 aulas
19 octubre, 2025
¡Alerta máxima en la UASD! La tragedia que obliga a blindar la seguridad y el control de acceso universitario
¡Alerta máxima en la UASD! La tragedia que obliga a blindar la seguridad y el control de acceso universitario
19 octubre, 2025
Aplazan para el viernes conocimiento de solicitud de coerción contra presunto tirador de la UASD
Aplazan para el viernes conocimiento de solicitud de coerción contra presunto tirador de la UASD
18 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo