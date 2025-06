ARIES 21/03-21/04

Lo que no puedas hacer tú, no tengas vergüenza en delegárselo a otro. No eres un superhumano para ocuparte de todo.

TAURO 22/04-21/05

Si sientes que esta oportunidad que se te presenta no te convence, lo mejor es quedarse a res- guardo y esperar a la próxima.

GÉMINIS 22/05-21/06

Dejarás atrás las disputas y decidirás darle prioridad a los afectos. Comienza por un llamado o una visita sorpresa a tu familia.

CÁNCER 22/06-21/07

Dale crédito a tus intuiciones, es la única manera de escalar posiciones rápidamente. Pero que el éxito no te maree.

LEO 22/07-21/08

No lograrás alcanzar un acuerdo en discusiones con amigos cercanos. No dejes que el orgullo gane la batalla.

VIRGO 22/08-21/09

Tendrás un sinnúmero de preocupaciones en mente durante la jornada, mucha precaución con los olvidos y descuidos.

LIBRA 22/09-21/10

Jornada en la que te sentirás en la necesidad de exigirte de mayor y mejor manera. Evalúa a fon- do tus actitudes.

ESCORPIO 22/10-22/11

Vivirás una jornada sin mayores sobresaltos en el día de hoy. Lograrás sacar gran provecho de ciertas situaciones que vivirás.

SAGITARIO 23/11-21/12

No te quedes solo con lo conocido. Dedícate a buscar alternativas de cada cosa y decide, pero en base a la variedad.

CAPRICORNIO2/12-21/01

No seas tan exigente contigo mismo. No te ocupes de más asuntos de los que puedes ocuparte. Descubre tus limitaciones.

ACUARIO 22/01-21/02

Dedicas casi todo tu día al trabajo, hoy replantéate si esto es realmente lo que quieres, o qué es lo que en verdad deseas.

PISCIS 22/02-21/03

Juntarás la fuerza necesaria para decidirte a hacer cambios en tu vida para intentar disfrutarla de mejor manera.